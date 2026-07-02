Orochi fecha em alta a primeira noite do Summer Opening

É ao som de Orochi que se vive o derradeiro concerto deste primeiro dia do festival Summer Opening.

O artista é um dos nomes mais influentes do rap brasileiro e lusófono da actualidade e subiu palco principal perante um recinto cheio, onde milhares de fãs acompanham cada tema e cantam em uníssono os seus maiores êxitos.

Terminado o concerto, as atenções dos festivaleiros vão centrar-se nos ecrãs gigantes do recinto, onde será transmitido, de forma inédita, o encontro entre Portugal e a Croácia, a contar para os 16 avos de final do Mundial de 2026.