Comissão Social do Imaculado visita obras do futuro Hospital

Representantes de entidades que integram a Comissão Social do Imaculado Coração de Maria visitaram esta manhã as obras do futuro Hospital Central e Universitário da Madeira, numa iniciativa promovida pela Junta de Freguesia local.

A comitiva, liderada pelo presidente da Junta, Pedro Araújo, foi recebida pela Estrutura de Missão responsável pelo projecto, coordenada por Pedro Ramos, que apresentou o ponto de situação da empreitada e as principais características técnicas da futura unidade hospitalar, bem como o modelo de funcionamento previsto.

Ao longo da visita, os participantes acompanharam de perto o avanço dos trabalhos numa obra que ocupará uma área aproximada de 172 mil metros quadrados, considerada uma das maiores empreitadas públicas realizadas em Portugal, com elevados padrões de qualidade, inovação, funcionalidade e sustentabilidade.

A iniciativa insere-se no compromisso da Junta de Freguesia em promover ações que reforcem a informação e o envolvimento das instituições parceiras em projectos estruturantes para a comunidade.

No final da visita, Pedro Araújo destacou a importância de "proporcionar às entidades parceiras a oportunidade de conhecerem de perto um projeto desta dimensão".

O autarca agradeceu ainda "à Estrutura de Missão a disponibilidade, o profissionalismo e a forma clara como apresentou a obra, permitindo-nos compreender melhor a dimensão desta infraestrutura fundamental para o futuro da prestação de cuidados de saúde na Madeira".