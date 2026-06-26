Social-democrata Pedro Coelho reconhece que “a autonomia é uma obra inacabada”

O deputado social-democrata Pedro Coelho começou a sua intervenção com uma saudação especial a Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional, um dos convidados da sessão plenária comemorativa dos 50 anos da autonomia das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, que está a decorrer na Assembleia da República. “Se o povo fez a obra, vossa excelência é o rosto da nossa autonomia”, disse o deputado social-democrata.

Pedro Coelho, deputado madeirense, lembrou a viagem que a autonomia percorreu. “Quando a democracia chegou encontrou uma Região marcada por profunda carências e que colocava a Madeira entre as regiões mais pobres do país”, mas “nunca faltando coragem”, sobretudo aquele que saíram à procura de uma vida melhor “sem esquecer nunca a suas raízes”. “Por isso deixo, neste momento, uma palavra de solidariedade para a Venezuela”.

“Há conquistas que não cabem nas estatísticas. A autonomia transformou a Região e contribuiu para transformar Portugal. Mas a autonomia é uma obra inacabada. Deve continuar a escrever-se todos os dias. 50 anos depois a melhor forma de honrar a autonomia é aprofundá-la”, sublinha Pedro Coelho.

"Desejamos que os próximos 50 anos sejam de novas conquistas, há porém uma verdade. A autonomia nunca nos afastou da pátria. Pelo contrário, permitiu-nos ser mais madeirenses e mais portugueses", concluiu.