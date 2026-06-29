Espanhola Air Europa retoma voos entre Espanha e Israel

A Air Europa anunciou hoje que vai retomar a rota para a cidade de Telavive, Israel, que estava suspensa há quatro meses devido à escalada bélica no Médio Oriente e à deterioração da segurança aérea na região.

A companhia aérea espanhola decidiu retomar as operações hoje com Israel com a frota Dreamliner e confirmou que irá oferecer quatro frequências semanais, que, de forma progressiva, aumentará até chegar a seis em agosto, conforme indicado num comunicado.

A companhia explicou que manteve uma avaliação contínua da situação na zona durante os últimos meses para garantir a segurança no destino antes de reativar a rota.

Depois daquele acompanhamento, inicialmente serão disponibilizadas quatro frequências semanais, que serão ampliadas para cinco a partir de meados de julho e para seis durante o mês de agosto.

A operação da rota continuará a ser realizada com a frota Dreamliner.

As aeronaves Boeing 787 são, segundo destacou a companhia aérea, um dos modelos mais avançados e eficientes da sua categoria, capazes de reduzir até 25% o consumo de combustível e as emissões, assim como de diminuir de forma notável o tempo de voo graças à sua aerodinâmica e à sua motorização.

O restabelecimento da conexão com Telavive representa a recuperação de um dos destinos que a companhia aérea tinha suspendido devido à situação no Médio Oriente e insere-se na sua estratégia de reforçar a rede de longo alcance a partir do centro de operações em Madrid.