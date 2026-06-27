Homem que tentou fazer exame de condução em nome de outro detido pela PJ em Portimão

Um homem de 25 anos foi detido "em flagrante delito" pela Polícia Judiciária em Portimão, quando tentava fazer um exame de condução em nome de outra pessoa, foi hoje divulgado.

O homem foi detido "pela presumível prática dos crimes de falsificação de documento e uso de documento de identificação alheio", especificou a PJ, em comunicado.

O suspeito "pretendia realizar um exame de condução com o objetivo de obter, fraudulentamente, a carta de condução em nome de outra pessoa", explicou a força policial.

Na posse do detido, encontravam-se os documentos cuja identidade este usurpava, que foram apreendidos.

O detido será presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, enquanto a investigação prossegue, indicou a PJ.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Portimão.