Exames de graduação a cinto negro em judo e participação da Madeira no Estágio Nacional de Juvenis e Cadetes

A Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira realizou, no passado dia 5 de Julho, os exames anuais associativos de graduação, nos quais seis atletas realizaram com sucesso o exame para 1.º Dan (Cinto Negro).

Os exames de graduação constituem uma demonstração de proficiência técnica, incidindo sobre a execução dos katas e das técnicas de judo, conforme refere a Associação de Judo da Madeira através de comunicado à imprensa.

Obtiveram aprovação os seguintes candidatos:

Sérgio Pereira – Judo Clube da Madeira;

Carlos Figueira – Grupo Desportivo da Apel;

Lourenço Vieira – Grupo Desportivo da Apel;

Luís Figueira – Grupo Desportivo da Apel;

Martim Lobato – Grupo Desportivo da Apel;

Tiago Alves – Grupo Desportivo da Apel.

Os candidatos foram avaliados pela Comissão Associativa de Graduações, composta pelos mestres César Nicola (6.º Dan), Eduardo Costa (4.º Dan) e Paulo Freitas (3.º Dan).

No final dos exames, a Comissão manifestou a sua satisfação pela qualidade técnica demonstrada pelos candidatos, salientando a evolução evidenciada pelos atletas, fruto do trabalho consistente desenvolvido pelos clubes da Região. Associação de Judo da Madeira

Associação de Judo da Madeira presente no Estágio Nacional de Juvenis e Cadetes

Também a nível nacional, a Associação de Judo da Madeira esteve representada no Estágio Nacional de Juvenis e Cadetes – Programa de Deteção de Talentos, promovido pela Federação Portuguesa de Judo, que decorreu entre os dias 4 e 6 de Julho, no Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor.

Este projecto, desenvolvido pela Federação Portuguesa de Judo há vários anos, visa potenciar o desenvolvimento do judo jovem em Portugal, promovendo a melhoria da formação dos atletas, a observação técnica, tática e psicológica e a detecção de talentos com vista à integração nas Seleções Nacionais.

A comitiva madeirense integrou os seguintes judocas:

Feodor Kholkin;

Francisco Figueira;

Lara Medeiros;

Lucas Pestana;

Lucas Veste;

Rafael Silva;

Sofia Antunes;

Vasco Carolino.

Paralelamente, e também por convocatória da Federação Portuguesa de Judo, o atleta Henrique Serpa participou, no mesmo local e durante o mesmo período, no III Estágio Nacional, reforçando a representação madeirense nesta importante acção de desenvolvimento e observação de jovens talentos do judo nacional.