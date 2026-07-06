Exames de graduação a cinto negro em judo e participação da Madeira no Estágio Nacional de Juvenis e Cadetes
A Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira realizou, no passado dia 5 de Julho, os exames anuais associativos de graduação, nos quais seis atletas realizaram com sucesso o exame para 1.º Dan (Cinto Negro).
Os exames de graduação constituem uma demonstração de proficiência técnica, incidindo sobre a execução dos katas e das técnicas de judo, conforme refere a Associação de Judo da Madeira através de comunicado à imprensa.
Obtiveram aprovação os seguintes candidatos:
Sérgio Pereira – Judo Clube da Madeira;
Carlos Figueira – Grupo Desportivo da Apel;
Lourenço Vieira – Grupo Desportivo da Apel;
Luís Figueira – Grupo Desportivo da Apel;
Martim Lobato – Grupo Desportivo da Apel;
Tiago Alves – Grupo Desportivo da Apel.
Os candidatos foram avaliados pela Comissão Associativa de Graduações, composta pelos mestres César Nicola (6.º Dan), Eduardo Costa (4.º Dan) e Paulo Freitas (3.º Dan).
No final dos exames, a Comissão manifestou a sua satisfação pela qualidade técnica demonstrada pelos candidatos, salientando a evolução evidenciada pelos atletas, fruto do trabalho consistente desenvolvido pelos clubes da Região. Associação de Judo da Madeira
Associação de Judo da Madeira presente no Estágio Nacional de Juvenis e Cadetes
Também a nível nacional, a Associação de Judo da Madeira esteve representada no Estágio Nacional de Juvenis e Cadetes – Programa de Deteção de Talentos, promovido pela Federação Portuguesa de Judo, que decorreu entre os dias 4 e 6 de Julho, no Centro de Alto Rendimento (CAR) do Jamor.
Este projecto, desenvolvido pela Federação Portuguesa de Judo há vários anos, visa potenciar o desenvolvimento do judo jovem em Portugal, promovendo a melhoria da formação dos atletas, a observação técnica, tática e psicológica e a detecção de talentos com vista à integração nas Seleções Nacionais.
A comitiva madeirense integrou os seguintes judocas:
Feodor Kholkin;
Francisco Figueira;
Lara Medeiros;
Lucas Pestana;
Lucas Veste;
Rafael Silva;
Sofia Antunes;
Vasco Carolino.
Paralelamente, e também por convocatória da Federação Portuguesa de Judo, o atleta Henrique Serpa participou, no mesmo local e durante o mesmo período, no III Estágio Nacional, reforçando a representação madeirense nesta importante acção de desenvolvimento e observação de jovens talentos do judo nacional.