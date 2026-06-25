O Fado marca presença no Capoeira Lounge Bar

No próximo Sábado, 27 de Junho, o fado regressa ao Capoeira Lounge Bar para uma noite repleta de alma, emoção e tradição.

Mais do que um simples concerto, esta será uma experiência única, um encontro intimista com a essência da música portuguesa, onde cada canção conta uma história e cada acorde toca o coração.

Entre as 20h30 e as 22h30, desfrute de duas horas de música ao vivo num ambiente acolhedor e envolvente, perfeito para uma noite especial à beira-mar.

Entrada gratuita.

Capoeira Lounge Bar

Complexo Balnear Lido Galomar (Piso -2)

Rua Baden Powell, Caniço de Baixo