PSP apreende estupefacientes em Câmara de Lobos

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira informa que, nos dias 22 e 24 de Junho – segunda e quarta-feira -, através da Esquadra de Esquadra de Câmara de Lobos, procedeu à apreensão de produto estupefaciente no concelho de Câmara de Lobos, no decurso de duas acções policiais.

Numa das intervenções, os polícias abordaram uma mulher que transportava uma mochila e que tentou frustrar a acção policial. Perante as circunstâncias, foi efectuada abordagem, tendo sido detectado na sua posse diverso produto estupefaciente e material associado à actividade de tráfico.

Das operações resultou a apreensão de diversas embalagens de ‘Gorby Mix’, com um peso total de 263 gramas, uma embalagem de heroína com 0,29 gramas, uma embalagem de ‘Bloom’ com 49 gramas, um cigarro artesanal e diverso material utilizado no acondicionamento e corte de produto estupefaciente.

A PSP mantém em curso as diligências de investigação necessárias ao apuramento dos factos, reafirmando o compromisso no combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, através de acções de prevenção, fiscalização e repressão.