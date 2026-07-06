Fogo em mato consumiu anexo em São Roque

Um fogo em mato consumiu esta madrugada um anexo de um terreno que não era usado. O fogo aconteceu em contexto semi-urbano, nas zonas altas de São Roque, mais precisamente na Estrada Comandante Camacho de Freitas (perto do sncak-bar A Curva).

Para o local foram mobilizados três viaturas (dois pesados e um de apoio) e 10 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, num incêndio cujo alerta foi dado já perto das 4h00.