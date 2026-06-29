Teerão e Washington aceitam suspender ataques e reunir-se no Qatar

Teerão e Washington aceitaram hoje suspender temporariamente qualquer ataque e planeiam reunir-se no Qatar, na terça-feira, para tentar resolver os diferendos em torno do estreito de Ormuz, noticiou o portal de notícias norte-americano Axios.

Apesar do acordo assinado a 17 de junho, os dois países trocaram ataques nos últimos dias, acusando-se mutuamente de violar o cessar-fogo, com o controlo de Ormuz no centro das tensões.

"Decidimos parar todas as atividades [militares]", informou o Axios, citando um responsável norte-americano que não foi identificado.

Um segundo responsável dos Estados Unidos assegurou ao mesmo jornal online que ambas as partes cessavam os ataques "por enquanto" e que "os navios podiam circular livremente" no estreito, enquanto prosseguem as negociações para uma solução duradoura para o conflito.

Estes dois responsáveis e uma terceira fonte confirmaram que iranianos e norte-americanos se encontrariam na terça-feira no Qatar.

A emissora CNN relatou declarações semelhantes de um responsável da Administração do Presidente Donald Trump, mas a Casa Branca não reagiu de imediato.

De acordo com o acordo, o Irão compromete-se a permitir a passagem segura de navios comerciais no estreito de Ormuz, enquanto os Estados Unidos aceitam levantar o bloqueio aos portos iranianos.

Na noite de sábado, o presidente norte-americano retomou ameaças, afirmando que o Irão "deixaria de existir" se os Estados Unidos decidissem retomar a guerra.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, avisou no domingo os Estados Unidos de que Teerão tem controlo absoluto sobre o estreito de Ormuz nos próximos 30 dias de negociações e exigiu que os EUA pressionem Israel a retirar-se do Líbano.

Araghchi fez as declarações no meio de novos confrontos com os EUA e após um acordo entre o Líbano e Israel que foi rejeitado pelo Hezbollah, partido paramilitar libanês e aliado estratégico de Teerão, que acredita que o acordo contraria o documento assinado pelo Irão e pelos EUA.

O primeiro ponto do documento não só exige a suspensão dos bombardeamentos israelitas, como obriga as partes a encontrarem uma solução para a retirada de Israel do país.

O acordo assinado na sexta-feira entre o Líbano e Israel, no entanto, apenas menciona uma "retirada gradual" condicionada à verificação do desarmamento do Hezbollah, algo que o grupo armado não tem intenção de fazer, entendendo ser uma manobra israelita para deixar o país indefeso.