Marrocos vence Canadá e carimba lugar nos quartos-de-final

A selecção nacional de Marrocos venceu este sábado o Canadá por 3-0, em Houston, e garantiu a passagem aos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de 2026, num jogo em que os 'Leões do Atlas' impuseram a sua superioridade técnica frente à selecção anfitriã, que esteve melhor na primeira parte.

A partida, disputada no NRG Stadium, esteve equilibrada durante a primeira parte, mas a equipa marroquina acabou por resolver o encontro na segunda metade, com Azzedine Ounahi a bisar antes de Soufiane Rahimi fechar a contagem já perto do final.

O jogo ficou também marcado por alguma tensão em campo, com vários cartões amarelos mostrados de parte a parte, incluindo a jogadores como Jonathan David, Luc de Fougerolles, Richie Laryea e o próprio Hakimi, além de um momento de confusão entre as duas equipas que obrigou o árbitro inglês Michael Oliver a intervir para repor a ordem.

Com este resultado, Marrocos confirma o estatuto de equipa em ascensão no futebol mundial, depois de já ter surpreendido na edição anterior do Mundial, e avança agora para os quartos-de-final da competição. Já o Canadá, país-anfitrião e que fazia a sua terceira participação em fases finais, termina o percurso nesta fase, apesar da campanha histórica que incluiu a passagem inédita aos oitavos-de-final.

Na próxima fase os marroquinos enfrentarão França ou Paraguai, que jogam ainda hoje a partir das 22h00, em Filadélfia.