Marítimo estreia em casa com o Casa Pia e Nacional joga nos Açores
O dérbi madeirense terá lugar no final de Novembro, na 12.ª jornada e com o Marítimo a receber o Nacional no seu estádio.
Arrancou hoje, oficialmente a temporada 2026/27, com o Arena Liga Portugal, no Porto, a servir de palco do sorteio dos calendários das competições profissionais, bem como com a quarta edição da Liga Portugal Awards, a Grande Gala do Futebol Profissional.
No sorteio que se realizou há instantes, as formações madeirenses conheceram já os seus primeiros adversários.
Os verde-rubros, que estão de regresso ao principal campeonato do futebol português farão a sua estreia diante do Casa Pia, no seu estádio. Quanto aos alvinegros deslocam-se aos Açores para defrontar o Santa Clara, numa primeira jornada agendada para o segundo fim-de-semana de Agosto.
Quanto ao dérbi madeirense está agendado para o final de Novembro, na jornadea número 12, e com o Marítimo a receber o Nacional no seu estádio.