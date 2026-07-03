BVM e PSP mobilizados a fogueira nocturna em quinta no Monte

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) foram mobilizados esta noite para um alerta de fogo em mato num terreno privado na freguesia do Monte, alerta para o qual foram enviados dois bombeiros.

Chegados ao local, pelas 00h30, constataram que eram uma queimada àquela hora da noite na Quinta do Monte, perto do Largo da Fonte, tendo imediatamente apagado o fogo com recurso a água.

No local também estava a PSP, que terá identificado o autor da queimada ilegal.