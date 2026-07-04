Fogo em área florestal de Santo Tirso mobiliza mais de 100 operacionais

Mais de 100 operacionais e dois meios aéreos combatem um incêndio florestal no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, revela a página da Proteção Civil.

O alerta para o incêndio, que lavra na União das Freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave, foi dado às 15:22, assinala a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Pelas 17:45, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam 116 operacionais no terreno, apoiados por 33 veículos e dois meios aéreos.

Fonte da proteção civil revelou à Lusa que o incêndio tem duas frentes ativas e que, pelas 18:05, uma delas estava dominada e a outra começava a ceder aos meios.

Sem habitações em perigo, foi feito, no entanto, "um trabalho de defesa perimétrica para evitar que as chamas atingissem uma fábrica do IKEA bem como uma estação radar da Força Aérea".