Largo da Restauração explode com o golo de Cristiano Ronaldo

O relógio ainda não tinha ultrapassado o primeiro quarto de hora quando o Largo da Restauração se transformou num autêntico estádio ao ar livre. O primeiro golo de Portugal, apontado por Cristiano Ronaldo, desencadeou uma explosão de alegria na Fan Zone do Mundial, onde milhares de adeptos celebraram em uníssono o momento que colocou a selecção nacional em vantagem frente ao Uzbequistão.

Assim que a bola entrou na baliza, o recinto foi tomado por um enorme grito de celebração. Bandeiras portuguesas agitaram-se no ar, ouviram-se buzinas, aplausos e cânticos, enquanto centenas de telemóveis registavam um dos momentos mais aguardados da tarde.

Na terra natal de Cristiano Ronaldo, o golo do capitão teve um significado especial. Muitos adeptos levantaram cachecóis e camisolas com o nome do internacional madeirense, que voltou a ser o grande protagonista de uma celebração vivida com intensidade na cidade onde nasceu.

Famílias inteiras, grupos de amigos e turistas abraçaram-se espontaneamente, transformando a Fan Zone promovida pelo DIÁRIO num palco de emoções. Durante largos segundos, o futebol deu lugar à euforia, numa comunhão rara entre milhares de pessoas unidas pelo mesmo objectivo: ver Portugal vencer.

A atmosfera no Largo da Restauração aproximou-se da de um grande estádio internacional. Cada repetição do lance era acompanhada por novos aplausos e novos gritos de incentivo, alimentando a confiança de que a selecção nacional poderia finalmente convencer depois das dúvidas deixadas na estreia.

O golo de Cristiano Ronaldo acabou por confirmar aquilo que muitos esperavam antes do apito inicial: bastava um momento do capitão para incendiar a festa no coração do Funchal. E foi exactamente isso que aconteceu, com a Fan Zone a viver um dos momentos mais vibrantes desde o início do Mundial.