Incêndios em Vouzela, Caramulo e Santo Tirso evoluem favoravelmente, mas vigilância mantém-se

Os incêndios que marcaram os últimos dias nos distritos de Viseu, Aveiro e Porto registaram hoje uma evolução positiva, com os fogos de Vouzela e Santo Tirso já dominados e a frente que atingiu a Serra do Caramulo, em Tondela, em fase de rescaldo. Ainda assim, as autoridades mantêm um forte dispositivo no terreno devido ao risco de reacendimentos.

O incêndio que deflagrou na madrugada de quinta-feira em Tourelhe, na freguesia de Cambra, concelho de Vouzela, foi dado como dominado às 12:40 deste domingo. O fogo propagou-se aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, no distrito de Viseu, e também a Águeda, no distrito de Aveiro.

Apesar da evolução favorável, o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vouzela, Francisco Lima, alertou para a existência de numerosos reacendimentos ao longo de todo o perímetro ardido. Também o presidente da Câmara de Vouzela, Carlos Oliveira, sublinhou a preocupação com os muitos pontos quentes dispersos por vários quilómetros, obrigando os bombeiros a intervenções constantes para evitar novas progressões.

Uma das frentes que atingiu a Serra do Caramulo, chegando à aldeia de Daires, na freguesia do Guardão, encontra-se já em fase de rescaldo. Segundo o segundo comandante dos Bombeiros Voluntários de Vale de Besteiros, Pedro Miguel, não existem actualmente frentes activas, embora nenhum meio venha a ser desmobilizado antes da consolidação total do rescaldo.

O incêndio de Vouzela provocou dois feridos graves na sexta-feira: um homem de 55 anos sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau quando tentava combater as chamas e outro, de 34 anos, sofreu um traumatismo craniano grave após cair de uma carrinha que transportava água para apoio ao combate. Foram ainda registados seis feridos ligeiros, entre bombeiros, um sapador e civis. O fogo destruiu totalmente uma fábrica de componentes de madeira para produção de biomassa, além de aviários e animais.

Ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil mantinha mobilizados cerca de 1.200 operacionais, apoiados por quase 400 veículos e 15 meios aéreos no teatro de operações.

Também em Santo Tirso, no distrito do Porto, a situação evoluiu favoravelmente. O incêndio que lavrava desde sábado e que chegou a ameaçar habitações foi considerado dominado às 12:35 deste domingo.

Segundo a adjunta do comandante dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, Olga Ribeiro, os meios permanecem no local para trabalhos de rescaldo e vigilância. A bombeira que sofreu uma queda durante as operações recebeu assistência hospitalar e já teve alta.

O fogo chegou a mobilizar mais de uma centena de operacionais e um meio aéreo. De acordo com os bombeiros, o reforço do dispositivo junto às habitações teve carácter preventivo, não havendo registo de danos em casas. Ao início da tarde permaneciam no terreno 85 operacionais, apoiados por 27 viaturas e um meio aéreo.