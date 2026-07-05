Bom dia para visitar a Expomadeira

A maior mostra das actividades económicas da Região Autónoma da Madeira, que decorre desde 3 de Julho até ao próximo domingo, 12 de Julho, no Estádio do Marítimo, com entrada simbólica de 1 euro, tem hoje o seu terceiro dia.

O horário de funcionamento da 41.ª Expomadeira, organizada pela ACIF-CCIM é das 18h00 às 23h00 durante a semana, alargando-se das 16h00 às 23h00 aos fins-de-semana.

Para hoje, o programa de animação inclui:

18h00 às 19h30 — Animação Itinerante: Bolo do Caco Teatro

18h30 — Animação Sonhos à Medida (entrada): Personagem Homem-Aranha

19h00 — Animação Sonhos à Medida (entrada): Oficina Culinária

20h30 às 22h30 — Animação Musical (palco): Alli & Cármen Fernandes

Às 18h00, realiza-se a Cerimónia de Encerramento e a entrega de prémios da edição Selections 2026 do Torneio Internacional Cristiano Ronaldo Campus Futebol, no Relvado do Estádio da Madeira.

Em Santana, decorre este fim de semana, ontem (o primeiro dia) e hoje, 5 de Julho, o tradicional Festival Regional de Folclore 24 Horas a Bailar, que junta música e tradição popular à Feira Regional de Municípios, também em cartaz.

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados neste mesmo dia 5 de Julho, o Dia do Biquíni:

1687 - Publicação da primeira edição integral dos "Princípios Matemáticos da Filosofia Natural" ("Principia"), de Isaac Newton.

1811 - A Venezuela declara a independência do reino de Espanha.

Obra de Arturo Michelena

1830 - Início da invasão do Norte de África pelas forças francesas, que tomam Marrocos, Tunísia e Argélia, consolidando o poder nos 17 anos seguintes.

1852 - D. Maria II sanciona o Ato Adicional à Carta Constitucional da Monarquia. É abolida a pena de morte para crimes políticos.

1889 - Nasce o escritor, cineasta e artista francês Jean Cocteau, autor de "A Voz Humana", "Orfeo", "Opium".

1911 - Morre, aos 63 anos, a Rainha Maria Pia, em Stupinigi, arredores da cidade italiana de Turim.

1932 - Toma posse o primeiro Governo presidido por Oliveira Salazar. Ministro das Finanças até à data, Salazar já detinha o poder real.

1945 - II Guerra Mundial. Retirada do Exército Vermelho da Checoslováquia.

1946 - Primeiro desfile do biquíni, novo fato de banho feminino de duas peças, de Louis Réard, na piscina Molitor de Paris.

1948 - Lançamento do modelo inicial do Serviço Nacional de Saúde, NHS - National Health Service, no Reino Unido.

1954 - A estação pública britânica de televisão BBC transmite o primeiro noticiário.

- O cantos norte-americano Elvis Presley realiza a primeira gravação de "That's all right", nos estúdios Sun Records, em Memphis, Estados Unidos.

1962 - Proclamação da independência da Argélia, aprovada em referendo por 99,62 por cento dos eleitores. A proclamação decorre 132 anos após a invasão francesa e oito anos depois do início da guerra pela autodeterminação, a 31 de outubro de 1954.

1973 - O Governo do Ruanda é derrubado por um golpe militar.

1975 - Independência de Cabo Verde, depois de 500 anos sob domínio português.

1978 - É publicada a primeira Lei Orgânica do Ministério Público (Lei 39/78, emitida pela Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 152/1978), que estabelece o estatuto de autonomia da magistratura, no âmbito da Constituição de 1976.

1979 - Assinatura do acordo entre o PPD-PSD de Francisco Sá Carneiro, o CDS de Diogo Freitas do Amaral e Adelino Amaro da Costa, e o PPM de Gonçalo Ribeiro Telles, para a constituição da AD - Aliança Democrática.

- Sai o primeiro número do "Jornal 1X2", publicação técnica e especializada com informação muito específica: estatísticas, comportamentos de números, dados de saída de algarismos, prognósticos de resultados e listas de números premiados. É usado por quem aposta nos jogos sociais como forma de ter maior probabilidade de sucesso.

1983 - É publicado o decreto-lei 321/83, emitido do Ministério da Qualidade de Vida e publicado no Diário da República nº. 152/1983, que cria a Reserva Ecológica Nacional.

1984 - O antigo ministro dos Negócios Estrangeiros russo Yacheslav Molotov é readmitido no Partido Comunista, duas décadas depois de ter sido afastado do poder.

1986 - A Estátua da Liberdade é reaberta ao público, depois de dois anos de obras de restauro.

Foto Shutterstock

1988 - A Igreja Anglicana passa a admitir o exercício do sacerdócio por mulheres.

1989 - O antigo conselheiro de segurança do Presidente norte-americano Ronald Reagan, Oliver North, é condenado pela participação no escândalo Irão-Contras.

1991 - O Congresso Nacional Africano (ANC) da África do Sul elege Nelson Mandela para a presidência do partido, em Durban, África do Sul.

- O Banco de Crédito Comercial Internacional suspende a atividade em 69 países, depois da descoberta de fraudes e comprovada a participação em operações de "lavagem de dinheiro" de tráfico de droga.

1992 - Madre Teresa de Calcutá, Prémio Nobel da Paz em 1979, recebe o Prémio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) pelo combate à pobreza e injustiça.

1993 - Morre, aos 75 anos, Maria Teresa de Noronha, nome que marca a nobreza do fado.

1994 - Yasser Arafat dá posse ao Governo palestiniano, em Jericó.

1996 - Nasce a ovelha Dolly, primeiro mamífero clonado. Produzida pela equipa do professor Ian Wilmut do Instituto Roslin de Edimburgo, o nascimento seria anunciado em fevereiro do ano seguinte.

1997 - A atleta Fernanda Ribeiro torna-se campeã do mundo de 10.000m.

2000 - Morre, aos 87 anos, o engenheiro Edgar Cardoso, conhecido como o "pai das pontes".

2002 - O Governo do Iraque rejeita o regresso dos inspetores de armamento das Nações Unidas (ONU) ao país.

2003 - A portuguesa OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal e a brasileira Embraer ganham um contrato avaliado em oito milhões de euros para a manutenção dos aviões ERJ-145 da Força Aérea Belga.

- A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, Gro Harlem Brundtland, anuncia, em Genebra, o controlo, à escala mundial, do surto da chamada pneumonia atípica (Síndroma Respiratória Grave, SRA), que causou 812 mortos, entre 8439 pessoas afetadas em 30 países.

- Atentado à bomba num festival de rock a noroeste de Moscovo causa a morte a 20 pessoas.

2004 - O primeiro-ministro, José Manuel Durão Barroso, apresenta a demissão ao Presidente da República, Jorge Sampaio.

Foto Arquivo/João Manuel Ribeiro/Global Imagens

- O escritor Urbano Tavares Rodrigues é distinguido com o Grande Prémio de Conto Camilo Castelo Branco pela obra "A Estação Dourada".

2005 - A administração da Fundação Calouste Gulbenkian decide o fim da companhia de dança Ballet Gulbenkian até agosto de 2006 e anuncia a suspensão de todas as atuações previstas.

- Morre, aos 94 anos, Abdul-Majid Shoman, antigo presidente do Banco Árabe, determinante na consolidação da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).

2006 - A Lei da Paridade é aprovada na Assembleia da República, com alterações propostas pelo PS, após o veto presidencial de Aníbal Cavaco Silva.

- Portugal perde com a França nas meias-finais do Mundial de Futebol, em Munique, na Alemanha.

2007 - O diploma que altera o Estatuto do Aluno do Ensino Básico e Secundário, proposto pelo Governo para combater a indisciplina, é aprovado na generalidade na Assembleia da República.

- O antigo major hutu do exército ruandês Bernard Ntuyahaga é condenado a 20 anos de prisão pelo tribunal criminal de Bruxelas pelo assassínio de dez soldados belgas da Missão das Nações Unidas para a Assistência ao Ruanda (MINUAR) a 06 de abril de 1994.

- Morre, aos 80 anos, a soprano francesa Régine Crespin.

2008 - A tenista norte-americana Venus Williams vence pela quinta vez o torneio de Wimbledon, em Londres, terceira prova do Grand Slam, ao derrotar a sua irmã Serena na final.

2011 - Christine Lagarde assume funções como diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI).

- O Conselho de Ministros aprova um decreto-lei que põe fim aos direitos especiais do Estado enquanto acionista na EDP - Energias de Portugal, S.A, na Galp Energia SGPS, S.A. e na Portugal Telecom SGPS, S.A.

- A Agência de notação Moody's corta em quatro níveis o "rating" de Portugal de Baa1 para Ba2, colocando a dívida do país na categoria de 'lixo' ('junk').

2012 - O Tribunal Constitucional declara a inconstitucionalidade da suspensão do pagamento dos subsídios de férias ou de Natal a funcionários públicos ou aposentados, mas determina que os efeitos desta decisão não se apliquem no ano de 2012.

- O Banco Central Europeu (BCE) reduz a sua taxa de juro diretora para 0,75 por cento e a taxa de depósito para zero, níveis sem precedentes na história da zona euro.

- A Federação Internacional de Futebol (FIFA) autoriza a introdução da tecnologia da linha de golo, após uma reunião realizada em Zurique, na Suíça.

- É inaugurado o 'The Shard', em Londres, o mais alto arranha-céus da Europa. Renzo Piano é o arquiteto deste obelisco de vidro a que chama "uma pequena cidade vertical".

- Morre, com 68 anos, Gerrit Komrij, escritor holandês que vivia em Portugal há 30 anos, autor de "Um almoço de negócios em Sintra" e "Atrás dos Montes".

2013 - O primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, apresenta ao Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, "o entendimento político alcançado com o líder do CDS-PP", Paulo Portas.

- O Vaticano publica a primeira encíclica "Lumen fidei" ("Luz da fé") escrita por dois Papas, na qual o Papa Bento XVI e o Papa Francisco afirmam que a fé serve o "bem comum" e reiteram a firme oposição ao casamento homossexual.

2014 - Os economistas Vítor Bento e João Moreira Rato são convidados para presidente do Banco Espírito Santos (BES) e para administrador financeiro do BES, respetivamente.

- Morre, aos 46 anos, Ignacio García Valiño, escritor e psicólogo espanhol.

2015 - Referendo, na Grécia, ao acordo proposto pelos credores. Os resultados, divulgados no dia seguinte, indicam que 61,31% dos eleitores votaram "não" ao programa apresentado pelos credores internacionais (Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu).

2016 - Morre, com 83 anos, o jornalista Nuno Rocha, fundador do jornal 'Tempo'.

2017 - É feita a primeira chamada telefónica entre as ilhas Selvagem Grande e Selvagem Pequena, nas Selvagens, no arquipélago da Madeira, seis séculos depois de descobertas.

- Pelo menos 13 pessoas ficam feridas num ataque ao parlamento da Venezuela, em Caracas, por civis armados afetos ao regime, durante uma sessão especial comemorativa do 206.º aniversário do Dia da Independência.

- As autoridades de saúde declaram o fim da epidemia de sarampo em Portugal, iniciada em fevereiro, apesar de manterem os níveis de alerta elevados devido à permanência de surtos na Europa.

- Morre, aos 80 anos, Joaquín Navarro-Valls, médico e jornalista espanhol que foi porta-voz do Vaticano durante o pontificado do Papa João Paulo II.

2018 - Morre, aos 92 anos, Claude Lanzmann, jornalista, escritor e realizador francês, nome associado ao documentário de nove horas "Shoah" (palavra hebraica para "catástrofe").

- Morre, aos 75 anos, Jean-Louis Tauran, cardeal francês, presidente do Conselho Pontifício para o Diálogo inter-religioso e camerlengo da Santa Igreja Romana desde 2014.

2019 - O Ministério Público de Coimbra acusa 28 arguidos no âmbito do inquérito que investiga alegadas irregularidades no processo de reconstrução das casas que arderam no incêndio de Pedrógão Grande, em junho de 2017.

- O dirigente do PTP José Manuel Coelho é condenado a três anos e seis meses de prisão efetiva pelo Tribunal da Instância Central da Comarca da Madeira, por crimes de desobediência qualificada ao tribunal e difamação agravada.

- A Assembleia da República aprova a primeira Lei de Bases da Habitação, com os votos a favor de PS, PCP, BE, PEV e PAN.

- A região de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, Brasil, recebe a classificação de Património Cultural e Natural Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), na reunião do comité da organização, em Baku, no Azerbaijão.

2020 - Morre, aos 81 anos, Alfredo Tropa, realizador, autor de documentários e programas de televisão, como "O Povo que Canta", com o musicólogo Michel Giacommetti.

- Morre, aos 81 anos, Ragaa al Guiddawi, atriz egípcia, participou em mais de 380 filmes, peças de teatro e novelas de televisão.

2022 - A atleta de natação Camila Rebelo conquista a medalha de ouro nos 100 metros costas dos Jogos do Mediterrâneo Oran2022, Argélia.

2024 - O líder trabalhista Keir Starmer torna-se oficialmente o novo primeiro-ministro britânico, depois da cerimónia com o Rei Carlos III que lhe pede formalmente para formar um novo Governo.

Este é o centésimo octogésimo sexto dia do ano. Faltam 179 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia