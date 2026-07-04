Rubina Leal destaca que "a economia vive de confiança" e fala da importância da Expomadeira

A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, visitou hoje à tarde a Expomadeira, mostra que celebra a sua 41.ª edição e que continua a afirmar-se como um dos eventos de referência da Região dedicado ao empreendedorismo e à promoção económica.

Em declarações ao DIÁRIO, questionada sobre as principais impressões desta visita, Rubina Leal começou por sublinhar o significado do convite e a tradição já consolidada da mostra regional junto da população madeirense. "É um espaço de tradição já quase regional, uma mostra dedicada ao empreendedorismo e à promoção económica, que tem 41 anos e que tem tido sempre uma grande adesão por parte de toda a população", afirmou, recordando que só no ano passado cerca de 60 mil pessoas visitaram a Expomadeira, o que demonstra que "os madeirenses incorporaram na sua rotina a visita a este espaço".

A presidente do parlamento madeirense considerou ainda que esta edição é "demonstrativa do bom momento que atravessa o sector empresarial da Região", destacando que a Madeira regista actualmente um "crescimento económico acima da média", associado a uma taxa de desemprego baixíssima, na ordem dos 4,5%. Segundo Rubina Leal, "as empresas têm demonstrado elevados níveis de satisfação nos mais diversos níveis", o que traduz "um mercado que se encontra estabilizado e que se vive bons momentos no tecido empresarial da Região Autónoma da Madeira".

A responsável destacou também a presença de diversas instituições na mostra, nomeadamente a Universidade da Madeira, enquanto parceiras que ajudam a dar a conhecer e a fortalecer o mercado regional. Para Rubina Leal, a capacidade de manter viva esta iniciativa reflecte a vitalidade e a força da decisão empresarial madeirense, no papel da Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara do Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM).

No final, a presidente da Assembleia Legislativa fez questão de deixar uma palavra de reconhecimento aos empresários e trabalhadores da Região. "Devemos agradecer a capacidade de iniciativa dos nossos empresários e a competência e dedicação dos nossos trabalhadores, pois é disso que vive a nossa economia", afirmou, sublinhando que "a economia vive de confiança e, neste momento, vivemos um momento de confiança" que importa continuar a valorizar e enaltecer.

A Expomadeira começou ontem, tendo hoje o seu segundo dia (as portas encerram todos os dias pelas 23 horas), mas abre amanhã e decorre até ao próximo fim-de-semana, 12 de Julho, com as portas a abrirem às 16 horas de segunda a sexta-feira e às 18h00 ao sábado e domingo.