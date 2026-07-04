Fogo em Mangualde está dominado

O fogo em Mangualde, que deflagrou esta manhã, está dominado, disse à Lusa o presidente da Câmara daquele concelho do distrito de Viseu.

"Já está, neste momento, completamente dominado. Tivemos o apoio de meios terrestres e aéreos", precisou o presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, pelas 13:00.

O fogo teve início hoje, pelas 10:00, na zona de Mangualde, distrito de Viseu, adiantou à Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), José Rodrigues, referindo que, cerca das 11:30, estavam mobilizados no combate 100 operacionais, 20 meios terrestres e quatro meios aéreos.

Segundo a página da ANEPC, o incêndio teve início na freguesia de Santiago de Cassurães e Póvoa de Cervães, na localidade de Contenças de Cima.

Pelas 13:09, a mesma fonte indicava que o fogo em zona de mato se encontrava em resolução e estavam no terreno 97 operacionais, apoiados por 24 viaturas e dois meios aéreos.

Além deste incêndio, o fogo em Vouzela, que deflagrou há dois dias, estava a ser combatido por 1.174 operacionais, apoiados por 390 meios terrestres e 10 meios aéreos, indicou o oficial de operações da ANEPC, pelas 11:30.

"É um incêndio que durante a noite teve uma evolução muito favorável em termos daquilo que é o combate, dado a redução da temperatura, a entrada de humidade, e o vento não foi tão forte como nas outras duas noites anteriores. Isso permitiu que os operacionais conseguissem debelar algumas das frentes de incêndio e reduzir substancialmente o tamanho de outras", afirmou à Lusa José Rodrigues.

Este responsável reforçou que o combate ao incêndio em Vouzela "está a decorrer favoravelmente", no entanto "ainda com alguma apreensão" relativamente às próximas horas.

Sobre o número de pessoas deslocadas das habitações por precaução, devido à proximidade do incêndio, o responsável da Proteção Civil remeteu essa informação para o posto de comando ou o comando sub-regional.

Devido à previsão de altas temperaturas e ao "significativo agravamento do risco de incêndios rurais", o Governo declarou situação de alerta, das 00:00 de sexta-feira às 23:59 de segunda-feira.

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 13 dos 18 distritos de Portugal continental sob aviso vermelho devido ao calor, situação que se mantém até domingo na maioria destes territórios.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, está hoje ativo em Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Setúbal e Castelo Branco, enquanto os restantes cinco distritos do continente estão sob aviso laranja (o segundo mais grave).

O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.