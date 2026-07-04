Rali da Calheta serviu de treino aos líderes do Campeonato de Portugal de Ralis

Os três primeiros classificados do Campeonato de Portugal de Ralis marcaram presença no Rali da Calheta, disputado ao longo dos últimos dois dias. Para José Pedro Fontes, Pedro Almeida e Rúben Rodrigues, a prova organizada pelo Club Sports da Madeira representou uma boa oportunidade de preparação para a próxima jornada da competição nacional, agendada para as estradas entre 30 de Julho e 1 de Agosto, o Rali da Madeira.

De acordo com a organização, José Pedro Fontes estreou-se na Madeira ao volante do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale, aproveitando a prova para realizar um trabalho intenso de acerto do carro num piso de características únicas e muito exigente. Quarto classificado na geral, o piloto mostrou-se satisfeito com o desempenho, terminando o rali já próximo das referências dos pilotos insulares, conhecidos pela rapidez que imprimem num traçado que exige um profundo conhecimento do terreno.

Pedro Almeida, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, terminou em sétimo lugar, depois de conseguir alguns bons registos, ainda que condicionado por ser, dos três pilotos, aquele com menos experiência de competição na ilha.

Já Rúben Rodrigues, actual líder do Campeonato de Portugal de Ralis, foi o autor dos melhores tempos ao longo da prova, mas viu o rali complicar-se com um furo na PEC 5, na segunda passagem pelo troço de Golfe Calheta. O piloto acabaria mesmo por desistir, já à entrada do último parque de assistência, devido a uma avaria mecânica.