São Pedro ao ritmo dos D.A.M.A em Câmara de Lobos

Os D.A.M.A. protagonizam esta sexta-feira um dos momentos mais aguardados das Festas de São Pedro de Câmara de Lobos, ao subirem ao palco pelas 23h30. A actuação da banda portuguesa integra um cartaz musical diversificado que promete animar milhares de visitantes na vila piscatória até 1 de Julho.

O programa arrancou às 18h00 com a abertura oficial das festividades, assinalada por uma girândola de fogo. Seguiram-se as arruadas da Banda Recreio Camponês e da Banda Municipal de Câmara de Lobos, com actuações em diferentes pontos da cidade.

Ao longo da noite, passaram também ao palco João Sousa, Bruna Band e Franco, antecedendo o concerto dos D.A.M.A.

A animação prolonga-se pela madrugada com o DJ Daniel Caires e o espetáculo "Revenge of the 80's & 90's", a partir da 1h15, estando o encerramento previsto para as 3h00.