Câmara de Lobos vive São Pedro intensamente

As Festas de São Pedro, em Câmara de Lobos, continuam a proporcionar momentos de animação e celebração, reunindo milhares de pessoas num dos maiores eventos populares da Madeira. Depois de uma tarde marcada pela tradição e pelo folclore, a noite ganhará um ritmo mais contemporâneo com a actuação de ProfJam, um dos momentos mais aguardados da programação.

O programa arrancou com a actuação da Banda Aliança Velha, seguindo-se a participação do Grupo de Folclore da Quinta Grande e o tradicional Cortejo Etnográfico ‘São Pedro Gonçalves Telmo’, que voltou a recriar costumes e tradições ligadas às origens piscatórias do concelho.

A componente cultural ficou ainda marcada pelo Brado e pela emblemática Queima do Velho, da Velha e da Roda Manhosa, momentos simbólicos que todos os anos atraem a atenção de residentes e visitantes.

Já durante a noite, os Aoakaso subiram ao palco, preparando o ambiente para a actuação de ProfJam, que será pelas 23h30.

A animação prolonga-se pela madrugada com a actuação do grupo Cana-de-Açúcar, encerrando mais uma noite de grande participação nas Festas de São Pedro, que decorrem até 1 de Julho com um programa diversificado de música, cultura e tradição.