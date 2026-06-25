Câmara de Lobos disponibiliza autocarros para as Festas de São Pedro

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos vai disponibilizar um serviço especial de autocarros entre os dias 26 e 30 de Junho, com o objectivo de facilitar o acesso às Festas de São Pedro e reduzir os constrangimentos de trânsito e estacionamento durante os dias de maior afluência.

A medida pretende garantir uma alternativa de transporte mais cómoda, segura e acessível para residentes e visitantes, permitindo a deslocação até ao centro da cidade durante o período das festividades.

Os bilhetes poderão ser adquiridos directamente no autocarro, pelo valor de 2 euros por viagem.

As partidas do Funchal para Câmara de Lobos estão previstas para as 19h30, 20h00, 20h30 e 21h00. No regresso, a partir de Câmara de Lobos, haverá transportes entre as 23h00 e as 02h00.

O percurso contempla paragens na Avenida do Mar, Rua Jerónimo Dias Leite, Hotel Savoy, Simplício Passos Gouveia / CGD, Fórum Madeira, Estrada Monumental e Câmara de Lobos – Café Café.

"Com esta iniciativa, o Município pretende incentivar a utilização do transporte coletivo, diminuir a pressão automóvel junto ao centro da cidade e criar melhores condições de circulação durante uma das maiores festividades do concelho", pode ler-se na nota remetida às redacções.

As Festas de São Pedro são um dos momentos mais emblemáticos do concelho, reunindo tradição, música, fé, gastronomia e animação.