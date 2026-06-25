Funchal entrega material a projectos vencedores do “Jovens em Participação”

Estão concretizados os dois projectos vencedores da edição 2024/2025 do programa “Jovens em Participação”, da Câmara Municipal do Funchal: “Vila+Feliz”, do Externato da Apresentação de Maria, e “Espaço-InovaRaiz – dos 8 aos 80”, da Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro.

A vereadora com os pelouros da Educação e Juventude, Helena Leal, acompanhada por técnicos da autarquia, procedeu à entrega do material destinado à concretização dos projetos. A iniciativa decorreu em dois momentos: na Escola Básica com Pré-Escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro, com a entrega de material educativo e dois bancos de jardim, e posteriormente no Estabelecimento Vila Mar, onde foram entregues material educativo e duas pranchas de padel.

De acordo com uma nota do executivo, na ocasião, Helena Leal destacou a importância da iniciativa na formação cívica dos mais jovens, sublinhando que “o programa ‘Jovens em Participação’ demonstra que as crianças e os jovens têm ideias, capacidade de iniciativa e vontade de contribuir para a melhoria da sua comunidade". "Ao concretizarmos estes projectos, estamos a dar voz às suas propostas e a incentivar uma cidadania mais ativa, participativa e responsável”, acrescentou.

O programa municipal “Jovens em Participação” visa promover a cidadania participativa junto dos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico das escolas do concelho, incentivando o espírito de participação na comunidade escolar e sensibilizando crianças e jovens para as questões do poder local.

O projecto “Vila+Feliz” pretende desenvolver actividades lúdicas destinadas às crianças e jovens do Estabelecimento Vila Mar.

Já o projecto “Espaço-InovaRaiz – dos 8 aos 80” tem como objectivo criar um espaço lúdico e educativo ao ar livre na escola, promovendo a interação intergeracional.

Helena Leal sublinhou ainda que “esta iniciativa pretende mostrar aos alunos que a participação cívica tem impacto real e que as suas ideias podem transformar os espaços que frequentam diariamente. É desta forma que promovemos uma cultura de cidadania desde cedo, envolvendo toda a comunidade educativa”.

A autarquia do Funchal destina 10 mil euros ao programa “Jovens em Participação”, montante repartido pelos dois projetos vencedores para a sua concretização.