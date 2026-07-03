Fogo que começou em Vouzela com cinco frentes ativas às 08:30 de hoje

O incêndio que iniciou em Vouzela na quinta-feira está hoje em mais três concelhos e com cinco frentes ativas e vários focos espalhados pela força do vento, disse à agência Lusa, pelas 08:30, o presidente da Câmara.

"A noite foi muito complicada, tal como tinha sido o dia de ontem [quinta-feira] e se prevê hoje. Estamos com muito vento e forte, e com muitos focos de incêndio pelo território, causados pelo vento. São cinco frentes ativas", sintetizou o presidente do Município de Vouzela, Carlos Oliveira.

As frentes "mais preocupantes e de maior dimensão" são duas, a que passou por Campia, em Oliveira de Frades, também distrito de Viseu, e a que "já chegou a Águeda, no distrito de Aveiro.

"E essa é muito extensa e tem muita força. Depois, é a que está em Alcofra [Vouzela], na encosta da serra do Caramulo e já terá entrado no concelho de Tondela", também no distrito de Viseu, adiantou o autarca.

Carlos Oliveira adiantou que "durante a noite houve várias aldeias e localidades em risco, que foram confinadas, e houve pessoas que foram retiradas das suas casas, nomeadamente as mais vulneráveis e mais isoladas, por precaução".

Neste momento, pelas 08:30, "não há qualquer aldeia isolada ou confinada, mas é um processo sempre em movimento, porque as localidades que estão na linha de fogo poderão ir estando em perigo, mas é esse trabalho que também está a ser feito" pelas autoridades.

"A compreensão e a ajuda das pessoas foram muito importantes. Contámos com muita solidariedade e muito trabalho por parte das populações que ajudam neste combate e temos muita destruição no território", afirmou.

Para já, o presidente espera que "os meios aéreos tenham condições para ajudar no combate de forma mais eficaz, nomeadamente nas frentes que estão mais ativas".

Este incêndio já provocou duas vítimas ligeiras, dois bombeiros voluntários, devido ao fumo nos olhos, um da corporação de São Pedro do Sul e outra da de Vouzela.

O incêndio teve início às 03:04 de quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra. Pelas 09:00, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam 903 operacionais no terreno, apoiados por 280 veículos e cinco meios aéreos.