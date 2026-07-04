Pedro Sampaio regressa à Madeira para encerrar o Summer Opening

O brasileiro Pedro Sampaio regressa hoje à Madeira para protagonizar o concerto de encerramento da 12.ª edição do Summer Opening, no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

O DJ e produtor, um dos nomes mais populares do actual panorama musical, sobe ao palco principal às 23h25, naquele que é um dos momentos mais aguardados da edição deste ano.

A programação deste último dia arranca às 17h50 com a madeirense Beatriz Abrunhosa, seguindo-se Zarko, às 19h20, e o espectáculo I Love Reggaeton, às 20h50, antes da actuação de Pedro Sampaio.

No palco Azáfama Electrónica, os concertos começam mais cedo, às 16h30, com Cgentil. Saint Caboclo actua às 18h45, Shaka Lion às 21h00 e Mahdi encerra a programação electrónica às 23h00.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 10h00 - Passagem da exposição itinerante 'A Madeira e a União Europeia', com a presença de Sérgio Gonçalves e Jorge Carvalho, no Largo do Município

- 17h00 - Expomadeira 2026, no Estádio do Marítimo

17h00 - Visita oficial da presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal

18h00 às 19h30 - Animação Itinerante - Bolo do Caco Teatro

20h00 - Animação Sonhos à Medida (entrada) - Magia

20h30 às 22h30 - Animação Musical (palco) - Luís Salvador

- 9h55 às 19h15 - XXII Rali da Calheta 2026



CURIOSIDADES:

- Dia Internacional das Cooperativas, Dia do Fuzileiro e Dia Mundial dos Pirilampos

- Este é o centésimo octogésimo quinto dia do ano. Faltam 180 dias para o termo de 2026

EFEMÉRIDES:

1336 -- Morre, com 65 anos, Isabel de Aragão, viúva de D. Dinis, canonizada em 1625 pelo Papa Urbano VIII e declarada padroeira de Portugal, recebe o título de "rainha santa da concórdia e da paz".

1528 -- Começa o grande surto da doença da sudorese ou do suor inglês em Inglaterra.

1711 -- Lançamento da primeira pedra para a construção da Igreja do Menino de Deus, em Lisboa.

1776 -- Proclamação dos Estados Unidos da América como nação. A declaração de independência é aprovada pelo Congresso Continental.

1802 -- Abre a Academia Militar dos Estados Unidos, situada em West Point, Nova York.

1804 -- Nasce o escritor norte-americano Nathaniel Hawthorne, autor de 'A Letra Escarlate' (1850) e 'A Casa dos Sete Frontões' (1851).

1807 -- Nasce, em Nice, França, Giuseppe Garibaldi, herói da unificação de Itália.

1811 -- Nasce Antónia Adelaide Ferreira -- Ferreirinha. Empresária influente e altruísta, deixa para a história a maior empresa nacional de Vinho do Porto -- Porto Ferreira - e duas marcas vinícolas de renome internacional -- Porto Ferreira e Casa Ferreirinha.

1821 - As Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa votam o decreto que dá origem à Carta de Lei sobre a liberdade de imprensa.

1826 -- Morre, com 83 anos, o norte-americano Thomas Jefferson, estadista, principal autor da declaração de independência e terceiro Presidente dos Estados Unidos.

1833 - Morre, com 59 anos, Borges Carneiro, desembargador no Porto, um dos dirigentes da Revolução Liberal de 1820, da qual saíra a Constituição de 1822.

1906 -- Nasce Emídio Santana, precursor do anarco-sindicalismo em Portugal, cofundador do Sindicato Nacional dos Metalúrgicos, diretor do jornal A Batalha, autor de "Memórias dum Militante Anarco-sindicalista" e do atentado gorado ao ditador Oliveira Salazar, a 04 de julho de 1937.

1908 -- Nasce o poeta, ensaísta e professor Adolfo Casais Monteiro.

1917 - Um ataque à cidade de Ponta Delgada por parte do submarino alemão, U-155 "Deutschland", motiva o estabelecimento da primeira base naval dos Estados Unidos nos Açores. Cerca de 15 dias depois do ataque, os americanos já têm, informalmente, em Ponta Delgada, uma base naval, com navios americanos.

1925 -- 1.º Salão Automóvel de Portugal (IV Salão Automóvel a nível internacional), no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, de 04 a 13 julho.

1926 -- Nasce, em Buenos Aires, Alfredo Di Stéfano, jogador e treinador argentino, considerado um dos maiores futebolistas da história.

1934 -- Morre, com 66 anos, a cientista francesa nascida na Polónia Marie Curie, Prémio Nobel da Física, em 1903, e da Química, em 1911.

1937 -- Atentado falhado contra o ditador português Oliveira Salazar, na avenida Barbosa du Bocage, em Lisboa.

1948 -- Marechal Tito, Presidente da Federação Jugoslava, rompe com a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), assumindo a liderança dos "não-alinhados", no Bloco de Leste.

1953 - Imre Nagy sucede a Matyas Rakosi na liderança do Governo da Hungria, iniciando o período de "novo rumo", contrário a Moscovo.

1954 - Hungria perde com a República Federal da Alemanha (2-3) a final do 5.º Mundial de Futebol, na Suíça.

1958 - Karol Wojtyla, futuro Papa João Paulo II, é nomeado pelo Papa Pio XII bispo auxiliar de Cracóvia, na Polónia.

1972 - As Coreias do Norte e do Sul renunciam à força, e estabelecem a possibilidade de reunificação como objetivo, sem intervenção do exterior.

1980 - É assinado, em Pequim, o primeiro acordo comercial entre o Governo República Portuguesa e o Governo da República Popular da China.

1983 -- O Governo de Moçambique apela à ajuda internacional para enfrentar as consequências da seca que afetam cerca de seis milhões de habitantes.

1985 -- O Parlamento aprova o regime de rendas habitacionais que prevê a atualização das rendas anteriores a 1979 e estabelece o regime de renda livre para os novos contratos.

1987 - Acácio da Silva vence a terceira etapa da Volta a França em bicicleta.

1990 -- Chipre pede a adesão à União Europeia.

1992 -- Morre, com 71 anos, músico e compositor argentino Astor Piazzolla, autor de "Adeus Nonino", criador do Novo Tango que mistura elementos de jazz e música clássica.

1994 -- O genocídio no Ruanda cessa quando a Frente Patriótica do Ruanda (FPR) assume o controle de Kigali.

1997 - A sonda da agência espacial norte-americana NASA Mars Pathfinder pousa em Ares Vallis, planeta Marte.

1999 -- Uma coluna de veículos de organizações humanitárias, escoltadas por viaturas das Nações Unidas (ONU), é atacada, em Liquiçá, Timor-Leste, por milícias integracionistas.

2003 -- Morre, com 77 anos, o escritor, professor e jornalista Augusto Abelaira, autor de "Cidade das Flores", antigo diretor adjunto de programas da RTP e ex-diretor das revistas Vida Mundial e Seara Nova.

- Cinquenta e três pessoas morrem num ataque contra uma mesquita em Quetta, sudoeste do Paquistão, quando desconhecidos lançam granadas e disparam contra os fiéis que saíam do recinto.

2004 -- A Grécia vence o Campeonato Europeu de Futebol 2004, batendo a seleção portuguesa por um golo, no Estádio da Luz, em Lisboa.

- Uma rocha de granito de 20 toneladas com a inscrição "o espírito durável da liberdade" é colocada na zona do World Trade Center, em Nova Iorque, Estados Unidos, a primeira pedra da Torre da Liberdade.

2005 - O movimento islamita radical palestiniano Hamas recusa o convite para participar no gabinete de união nacional proposto pelo primeiro-ministro palestiniano, Ahamd Qorei.

2006 - O Tribunal de Aveiro condena um médico, uma empregada e três mulheres (clientes) a prisão pela prática de aborto, depois de terem sido absolvidos em 2004.

2007 - É publicada em Diário da República, nº. 23/2007, emitido pela Assembleia da República, o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português, bem como o estatuto de residente de longa duração.

- Realiza-se, em Lisboa, a primeira Cimeira entre a União Europeia e o Brasil. Participam o presidente em exercício da UE, o primeiro-ministro português, José Sócrates, o chefe de Estado do Brasil, Lula da Silva, o presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, e o Alto Representante para a Política Externa e de Segurança da União, Javier Solana.

- A Polícia Judiciária assina um protocolo de colaboração com a Fundação para a Computação Científica Nacional, que opera um serviço público de denúncias de conteúdos ilícitos na Internet, incluindo pornografia infantil e incitamento à violência e à xenofobia.

- A Comissão Europeia confirma, em Bruxelas, a inclusão da transportadora aérea angolana TAAG na "lista negra" das companhias proibidas de operar no espaço aéreo europeu por motivos de segurança.

- Morre, com 71 anos, o ator Henrique Viana. Estreou-se ainda como amador na Sociedade Guilherme Cossoul, em 1956, com Alina Vaz, Luís Alberto e Fernanda Alves.

2008 - O Parlamento aprova em votação final global as alterações à lei do divórcio que põem fim ao conceito de divórcio litigioso e acaba com a noção de violação culposa dos deveres conjugais

- Primeiro voo direto entre a China e Taiwan desde 1949. O voo charter sem escala levantou de Cantão, capital da província de Guangdong.

- Morre, com 86 anos, o antigo senador republicano Jesse Helms, uma das principais figuras do conservadorismo norte-americano das últimas décadas.

2010 - Morre, com 75 anos, Ayatollah Mohammad Hussein Fadlallah, considerado como o guia espiritual do Hezbollah, nos primeiros anos do movimento pró-iraniano fundado no Líbano, em 1982, com o apoio dos Gurdiãos da Revolução iranianos, inimigo dos Estados Unidos. Promoveu a emancipação das mulheres e opôs-se aos crimes de honra.

2011 -- O tribunal de primeira instância de Tunes condena, à revelia, o ex-Presidente tunisino Zine El Abidine Ben Ali a 15 anos e seis meses por posse de armas, drogas e peças arqueológicas.

- Morre, com 74 anos, o jornalista António Jorge Branco, um dos fundadores da rádio TSF.

2013 - A polícia militar do Egito detém o líder supremo da Irmandade Muçulmana, Mohamed Badie, a pedido da Procuradoria egípcia, na cidade de Marsa Matrouh.

2014 - O Ministério das Finanças anuncia ter vendido o BPN Crédito, por 36 milhões de euros, a duas gestoras de fundos inglesa e portuguesa que se comprometem a "manter um número significativo de postos de trabalho".

2015 - O anfitrião Chile conquista pela primeira vez a Copa América em futebol, ao vencer a Argentina por 4-1, nas grandes penalidades, após 120 minutos sem golos, em Santiago do Chile.

2017 -- Morre, com 98 anos, Daniil Aleksandrovich Granin, escritor russo e autor da crónica sobre o cerco da antiga Leninegrado pelos nazis, durante a II Guerra Mundial.

2018 -- Morre, com 64 anos, Ricardo Camacho, investigador português e músico da Sétima Legião.

2019 -- Morre, com 60 anos, Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal e membro do Conselho Geral da CIP - Confederação Empresarial de Portugal.

2020 -- Morre, com 71 anos, Arsénio Rodrigues Jardim 'Seninho', campeão pelo FC Porto em 1977/1978, jogou ao lado de Pelé, Cruyff ou Beckenbauer no clube norte-americano New York Cosmos.

2022 -- Morre, com 87 anos, o brasileiro Cláudio Hummes, cardeal e arcebispo emérito de São Paulo e prefeito da Congregação para o Clero do Vaticano.

2024 - O parlamento madeirense aprova o Programa do XV Governo Regional, com 22 votos favoráveis do PSD, do CDS-PP e do PAN, 21 votos contra do PS, do JPP e de uma deputada do Chega, e quatro abstenções do Chega e da IL.

- O Tribunal de Justiça da União Europeia nega o recurso interposto por Portugal sobre uma decisão da Comissão Europeia que considerou que o país violou regras concorrenciais com o regime de auxílios da Zona Franca da Madeira, considerou "parcialmente inadmissíveis e parcialmente improcedentes, todas as alegações de Portugal e nega provimento ao recurso".

2025 -- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina a Lei "One Big Beautiful Bill Act", um amplo pacote que reduz impostos para empresas e pessoas ricas e elimina investimentos destinados a reduzir o uso de combustíveis fósseis.

- O general norte-americano Alexus G. Grynkewich assume o cargo de comandante supremo aliado da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) na Europa (SACEUR).

- Morre, com 89 anos, Amadeu Garcia dos Santos, general, militar de Abril. Foi secretário de Estado no I Governo Provisório, chefe do Estado-Maior do Exército e presidente da ex-Junta Autónoma de Estradas.

- Morres, com 75 anos, Luís Jardim, músico, produtor e figura da televisão, participou em bandas sonoras de filmes como "Gladiador" e "Um Peixe Chamado Wanda".

PENSAMENTO DO DIA: