Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Milhares de alunos madeirenses afectados por bronca com exames. Provas incompletas, digitalizações ilegíveis e sobrecarga de trabalho atrasam avaliação de mais de 300 mil provas em todo o País, entre as quais, mais de 7 mil da Região * Professora madeirense denuncia falhas * Governo da República forçado a adiar resultados da 1.ª e 2.ª fase. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 4.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Rostos e histórias de quem viu La Guaira morrer em segundos. DIÁRIO encontrou uma cidade despedaçada após os sismos que abalaram a Venezuela. Há quem espere do outro lado da rua onde durante 25 anos existiu a sua casa, enquanto outros perderam a família, mas ficaram para ajudar * Rui Abreu visitou o centro operacional português e constatou a devastação em Playa Grande.

Fique também a saber que Verão vibra ao ritmo do Summer Opening.

E, por fim, Empresa julgada por enterrar amianto em São Vicente.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.