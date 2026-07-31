Torreense preparado para enfrentar FC Porto na Supertaça

O treinador do Torreense disse hoje que a sua equipa está preparada para enfrentar o FC Porto na Supertaça Cândido de Oliveira em futebol, embora reconheça que o adversário é de nível mundial.

"Independentemente de sabermos o que eles fazem, sabemos que vai ser extremamente difícil contrariá-los, mas acreditamos muito no que fazemos e estamos tranquilos e preparados", frisou Luís Tralhão na conferência de antevisão à final, que se joga no sábado no Estádio Cidade de Coimbra.

Salientando que conhece os "pontos fortes e os pontos que pode explorar" no FC Porto, o técnico dos 'azuis-grená', da II Liga de futebol, considerou que a sua equipa pode criar problemas a qualquer adversário e que, num jogo, "tudo pode acontecer", como na final da Taça de Portugal, em que derrotou o Sporting por 2-1.

Contra os 'azuis e brancos', Luís Tralhão acredita que o Torreense pode voltar a fazer história, num jogo que "vai definir-se em detalhes, mas em que tudo vai ser importante, desde a organização geral a defender, a atacar, colocação [em campo] e perceber se se pode sair de forma mais rápida ou manter a bola".

"Tudo vai contar num jogo em que as duas forças não são iguais, não tenho essa utopia de dizer que estamos no nível de jogo ou de patamar do FC Porto, e obviamente um detalhe muito importante tem a ver com a concentração ao longo do jogo inteiro", sublinhou.

Numa final, o treinador da formação de Torres Vedras, o quarto clube de sempre proveniente de escalões secundários a disputar a Supertaça, realçou que "a concentração em todos os momentos é determinante e foi um dos fatores que fez ganhar a Taça de Portugal".

Manter a calma e a tranquilidade durante todo o jogo é a receita de Luís Tralhão para que a "magia" dos seus jogadores possa surpreender os portistas, recordistas de troféus na Supertaça, com 24 triunfos em 35 participações.

O defesa espanhol do Torreense Javi Vázquez considerou o FC Porto "uma grande equipa, que joga a um ritmo muito alto durante toda a partida" e que a sua equipa vai ter de "gerir isso bem e, sobretudo, confiar que terá o seu momento dentro da partida e saber aproveitar".

A Supertaça Cândido de Oliveira entre FC Porto e Torreense está agendada para sábado, a partir das 20:15, no Estádio Municipal de Coimbra, com arbitragem de André Narciso, de Setúbal.