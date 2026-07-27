Inscrição na época especial de exames começa hoje

A inscrição para a época especial dos exames nacionais do secundário começa hoje e termina sexta-feira, uma medida destinada a todos os alunos para compensar os atrasos na correção digital dos exames nacionais.

A medida excecional foi anunciada há uma semana pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que assim garante que os alunos que tiveram acesso às suas notas tardiamente poderão realizar novamente os exames em setembro, tendo mais tempo para se preparar.

A nova época de exames vai decorrer entre 3 e 8 de setembro e está aberta a todos os alunos que reuniam condições para realizar provas na 2.ª fase, independentemente de as terem efetuado ou não.

Quem optar por repetir um exame em setembro verá considerada a melhor classificação obtida entre a 2.ª fase e a época extraordinária, garantiu a tutela.

A decisão de criar uma época especial surge na sequência dos constrangimentos provocados pela introdução, pela primeira vez este ano, da classificação digital de cerca de 300 mil exames nacionais do ensino secundário.

O novo modelo registou diversas falhas técnicas que atrasaram todo o processo de correção e divulgação das classificações, sendo preciso rever o calendário dos exames.

A publicação das notas da 1.ª fase foi divulgada três dias mais tarde, a 17 de julho, mas só à noite, havendo escolas em que as pautas foram afixadas já de madrugada.

Milhares de alunos tiveram de esperar vários dias para ter acesso às suas notas e muitos outros viram os exames serem reclassificadas devido à correção de erros identificados em algumas disciplinas.

Estes atrasos obrigaram igualmente ao adiamento da 2.ª fase dos exames nacionais, que decorreu entre 21 e 24 de julho.

Ainda assim, o Ministério manteve inalterado o calendário da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, cujas candidaturas decorrem até 6 de agosto, defendendo que a criação da época extraordinária permite compensar eventuais prejuízos causados pelos problemas técnicos.

O ministro da Educação reconheceu os problemas verificados, tendo já pedido desculpa a alunos, famílias, professores e escolas pelos constrangimentos.

Na passada sexta-feira, segundo dados da tutela, havia ainda 600 alunos com problemas nas suas provas.