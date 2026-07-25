Força especial portuguesa parte para Espanha com 128 operacionais

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou que vai enviar hoje uma Força Operacional Conjunta (FOCON), que integra 128 operacionais, para ajudar no combate aos incêndios rurais na província de Ávila, em Espanha.

Os 128 operacionais, que partem da Guarda às 15:00, são provenientes da estrutura de Comando e da Força Especial de Proteção Civil da ANEPC, dos corpos de bombeiros da Sub-região das Beiras e Serra da Estrela e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS) da GNR.

"A missão foi acionada ao abrigo do protocolo em vigor entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha sobre ajuda mútua em matéria de Proteção Civil, reforçando a estreita colaboração entre os dois países na resposta a situações de emergência", explicou a ANEPC, em comunicado.

A FOCON é chefiada pelo comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, David Lobato. O Exército apoiou a missão com 500 rações de combate da sua reserva.

A ANEPC lembrou que, nos últimos dias, "várias regiões de Espanha têm sido assoladas por incêndios rurais de grande dimensão, favorecidos pelas condições meteorológicas adversas, marcadas por temperaturas elevadas, que têm contribuído para a rápida propagação dos incêndios e exigido um reforço dos meios de combate".

A missão que agora começa "reflete os laços de solidariedade e cooperação entre Portugal e Espanha, traduzindo o compromisso dos dois países na resposta conjunta a situações de emergência e no apoio mútuo em matéria de proteção civil", sublinhou.