Terminam hoje as inscrições para a época especial de exames

As inscrições para a época especial de exames para acesso ao ensino superior, que vai decorrer entre os dias 03 e 08 de setembro, terminam hoje.

Esta época especial de exames, como explicou o Ministério da Educação na passada semana, será aberta a todos os alunos elegíveis para a realização de provas na segunda fase, quer as realizem ou não.

"No caso de o aluno também ter realizado exame na 2.ª fase, é considerada a melhor classificação obtida entre os resultados das duas provas", referiu o ministério liderado por Fernando Alexandre em comunicado.

Em 03 de setembro decorrem as provas de Português, Português Língua Segunda, Português Língua Não Materna, Literatura Portuguesa, Economia A, História da Cultura e das Artes e Latim.

Dia 04 são as provas de História A, Biologia e Geologia, História B, Geometria Descritiva A, Alemão, Espanhol, Francês, Italiano e Mandarim, seguindo-se dia 07 Matemática A, Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais e Filosofia.

No último dia da época especial (08 de setembro) decorrem as provas de Desenho A, Física e Química A, Geografia A e Inglês.

Já a segunda fase para apresentação das candidaturas ao Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior irá decorrer entre 24 de agosto e 22 de setembro, sendo os resultados publicados a 30 de setembro, referiu o ministério.