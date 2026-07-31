Trump e Musk usam crise migratória em Ceuta para criticar políticas de imigração

O Presidente norte-americano, Donald Trump, classificou hoje como "terrível" a situação migratória em Ceuta e afirmou que os Estados Unidos poderão enfrentar um cenário semelhante caso o Partido Democrata vença as eleições presidenciais de 2028.

"É terrível. Lembrem-se dessa imagem. É assim que estaremos daqui a três anos se o lado errado ganhar", declarou Trump, em entrevista à estação televisiva Fox News.

Também o empresário Elon Musk comentou a crise migratória na cidade autónoma espanhola, estabelecendo um paralelo entre as chegadas de migrantes a Ceuta e a imigração irregular registada nos Estados Unidos durante a presidência do democrata Joe Biden (2021-2025).

Na sua conta na rede social X, Musk partilhou uma imagem inspirada no filme Guerra Mundial Z, que retrata uma pandemia de zombies, acompanhada da mensagem: "Uau, a situação em Espanha parece de loucos!".

Posteriormente, Musk divulgou imagens da chegada de migrantes à costa de Ceuta e de travessias irregulares na fronteira sul dos Estados Unidos, acrescentando: "Isto era a América com Biden".

Segundo estimativas preliminares das autoridades, cerca de 50 mil pessoas atravessaram irregularmente a fronteira entre Marrocos e Ceuta na quinta-feira, embora o governo autónomo do enclave situado no norte de África tenha admitido que o número de entradas foi de 60 mil.

Pelo menos 25 mil migrantes já tinham regressado hoje a Marrocos voluntariamente.

De acordo com as autoridades de Ceuta, pelo menos 34 pessoas morreram afogadas ao tentar alcançar a costa da cidade autónoma espanhola.