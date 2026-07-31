Armindo Araújo vence classificativa, Basso mantém liderança por 0,4 segundos

Giandomenico Basso continua na frente do Rali da Madeira, mas viu reduzida a vantagem sobre os principais perseguidores após a primeira classificativa da terceira secção. O piloto italiano, aos comandos de um Skoda Fabia RS Rally2, foi o segundo mais rápido na segunda passagem por Santo da Serra, um troço vencido por Armindo Araújo, em viatura idêntica.

Com este resultado, Miguel Nunes, também em Skoda Fabia RS Rally2, aproximou-se da liderança e está agora a apenas 0,4 segundos de Basso. João Silva, ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, reduziu igualmente a diferença para o comandante e ocupa a terceira posição, a 6,8 segundos.

Nos lugares seguintes mantêm-se Armindo Araújo e Alexandre Camacho, ambos em Skoda Fabia RS Rally2.

A caravana segue agora para a segunda passagem por Palheiro Ferreiro, a classificativa mais longa do Rali da Madeira, antes do regresso ao parque de assistência no Funchal.