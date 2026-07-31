Salto da Choupana volta a ser palco de espectáculo no Rali da Madeira

Integrado na classificativa de Palheiro Ferreiro, o Salto da Choupana voltou a proporcionar algumas das imagens mais espectaculares da prova. Pela lente de Hélder Santos, ficam registados os momentos da passagem dos concorrentes por um dos pontos mais emblemáticos do traçado madeirense.

A passagem pela classificativa de Palheiro Ferreiro ocorreu numa manhã marcada por vários incidentes, mas também pela luta pelos primeiros lugares. Giandomenico Basso mantém a liderança da prova, seguido de Miguel Nunes e João Silva.

A competição prossegue durante a tarde com a segunda passagem por Santo da Serra e Palheiro Ferreiro, duas das especiais mais exigentes desta edição do Rali da Madeira, antes do regresso dos concorrentes ao parque de assistência instalado na Avenida do Mar.