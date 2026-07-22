Golo de Ricardo Horta dá a vitória ao Braga na Sérvia

O Sporting de Braga venceu hoje por 1-0 na visita aos sérvios do Zeleznicar Pancevo, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Conferência de futebol.

O duelo que opôs os quartos classificados das ligas de Portugal e Sérvia na época passada foi decidido com um golo de Ricardo Horta, aos 67 minutos, de grande penalidade, que permite aos minhotos partirem em vantagem para o duelo da segunda mão, em 30 de julho, a partir das 20:00, em Braga.

Caso elimine a formação sérvia, o Sporting de Braga terá pela frente os azeris do Neftchi ou os bielorrussos do Dínamo de Minsk na terceira pré-eliminatória, cujos jogos estão agendados para 06 e 13 de agosto.