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Desporto

Sporting de Braga com arranque da época na Sérvia em objectivo europeu

Foto&nbsp;HUGO DELGADO/Lusa&nbsp;&nbsp;
Foto HUGO DELGADO/Lusa  

O Sporting de Braga arranca hoje a campanha europeia de 2026/27, em jogo no terreno dos sérvios do Zeleznicar Pancevo, da primeira mão da segunda pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência de futebol.

A equipa treinada por Carlos Vicens, quarta classificada na I Liga portuguesa de 2025/26, caiu para a terceira competição da UEFA face à vitória do Torreense na final da Taça de Portugal.

Um cenário que deu à formação de Torres Vedras o acesso direto à fase de liga da Liga Europa, relegou o Benfica, terceiro, para as eliminatórias de acesso a essa competição e o Sporting de Braga para a qualificação na terceira prova de clubes da UEFA.

Os bracarenses, que não perderam qualquer jogo na pré-época (quatro vitórias e um empate) iniciam, assim, a campanha europeia frente aos 'desconhecidos' sérvios do Zeleznicar, estando a segunda mão agendada para 30 de julho.

Caso se apure nesta eliminatória, o Sporting de Braga já sabe que defrontará na terceira pré-eliminatória os azeris do Neftchi ou os bielorrussos do Dínamo de Minsk, em 06 e 13 de agosto.

O jogo com o Zeleznicar, em Pancevo, com início às 20:00 (horas de Lisboa), terá arbitragem do turco Mehmet Türkmen.

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