Club Madeirense S.S. Sacramento de New Bedford recebeu o comandade do Navio-Escola Sagres

Esta tarde, o Clube Madeirense S.S. Sacramento, de New Bedford, nos Estados Unidos da América, acolheu na sua sede o comandade do Navio-Escola Sagres, José Luís de Sousa e vários outros oficiais da sua tripulação, que por estes dias estão a realizar uma escala em New Bedford.

Nesta visita às instalações do Club e ao Museu da Herança Madeirense, marcaram presença o presidente do Club, Timóteo Rodrigues, e outros elementos da direção, bem com o chairman do Museu, Steve Duarte, e ainda o Cônsul de Portugal em New Bedford, Tiago Sousa.