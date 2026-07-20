Chegada emocionante do Navio-Escola Sagres a New Bedford

O navio-escola Sagres chegou ontem de manhã ao porto de New Bedford, nos Estados Unidos da América, em ambiente de festa e marcado pela forte emoção por parte da comunidade portuguesa.

À assistir à chegada do navio estiveram cerca de 200 pessoas, muitos emigrantes madeirenses, que rejubilaram com a chegada da Sagres, ostentando num dos seus mastros uma enorme bandeira portuguesa, que ondulava ao sabor do vento.

Esse momento festivo ficou marcado por uma exibição do novo grupo folclórico do Club Madeirense S.S. Sacramento e também por um grupo folclórico português de Cranston e também pela actuação da Banda Filarmónica de Santa Cecília, de Fall River.

Entretanto a chegada do NRP Sagres a New Bedford, que aconteceu pelas 10 horas de ontem, foi escoltada por botes baleeiros da Azorean Maritime Heritage Society.

Entre as 16h00 e as 20h00 o navio esteve aberto a visitas. Ao final do dia e após a difusão da final do Mundial de Futebol, pelas 15h00, houve um concerto com António Zambujo, no New Bedford High School Auditorium, evento esse organizado pela FLAD (Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento), cujo presidente, Durão Barroso, também marcou presença e realizou um pequeno discurso enfatizando as antigas ligações de amizade entre Portugal e os Estados Unidos da América.

Depois de ter estado ancorado por alguns dias em Boston, a capital do Estado de Massachusetts, este navio da Marinha Portuguesa chegou ontem a New Bedford, após já ter feito um périplo por vários portos norte-americanos e também pela Bermuda.

Trata-se da quinta visita deste veleiro português à cidade baleeira (1964, 1988, 1996 e 2015).

Esta grande viagem do NRP Sagres em 2026 começou no dia 30 de abril, largando da Base Naval de Lisboa com os cadetes do 2.° ano do curso, liderados pelo Subtenente FZ Apolónio Piteira, dando assim início à sua Viagem de Instrução. O navio é portador de duas pipas e diversas garrafas de Vinho Madeira, pelo que nos diversos eventos realizados a bordo do NRP Sagres, os brindes são realizados com Vinho Madeira, recriando assim o célebre Toast to America, protagonizado em 4 de julho de 1776 pelos Pais Fundadores dos EUA, com o intuito de promover o histórico brinde e também o nosso vinho.

O navio leva também diversos produtos gastronómicos açorianos, com especial destaque para os diversos queijos produzidos em todas as ilhas do arquipélago dos Açores.

Horário de visita a New Bedford

Durante a estadia em New Bedford, o navio pode ser visitado nos se- guintes dias e horários: Domingo, 19 de julho, das 4 da tarde às 8 da noite; segunda-feira, das 10 da manhã às 2 da tarde; terça-feira, das 10 da manhã às 6 da tarde e quarta-feira, 22 de julho, das 10 da manhã às 6 da tarde.

O NRP Sagres integrou a Sail 250, um encontro de grandes veleiros, comemorativo do 250.o aniversário da independência dos EUA, tendo aportado em Norfolk, Baltimore, Nova Iorque, e Boston.

No passado dia 4 de julho, Dia da Independência dos EUA, o navio representou Portugal em New York no INR 250, uma parada naval internacional, onde diversos grandes veleiros e navios de guerra desfilaram nas águas do rio Hudson.

Restante programação da visita da Sagres a New Bedford

Na segunda-feira, 20 de julho, pelas 10h30, o comandante Sousa Luís efetuou uma visita de cortesia ao gabinete do mayor Jonathan Mitchell, em New Bedford, e ao New Bedford City Hall, seguindo-se, pelas 14h00, a visita ao Clube Madeirense do Santíssimo Sacramento e ao Museu da Herança Madeirense. Pelas 18 horas de segunda-feira, houve ainda uma receção a bordo do NRP Sagres, reservada a convidados.

Na terça-feira, pelas 10h00, haverá uma cerimónia de deposição de uma coroa de flores junto ao Monumento ao Infante D. Henrique, na Pope Island, com a presença de dignitários locais e elementos da Prince Henry Society de Massachusetts.

Pelas 14h30 de terça-feira haverá uma visita à biblioteca pública portuguesa Casa da Saudade e oferta de livros à mesma. Pelas 16h00 o comandante José Eduardo Sousa Luís proferirá uma conferência sobre o NRP Sagres no New Bedford Whaling Museum. Pelas 19h00, será disputado um encontro de futebol ami gável entre a tripulação do veleiro e o Taunton Eagles, em Taunton.

Na quarta-feira, 22 de julho, o navio está aberto ao público entre as 10h00 e as 18h00. Segue-se, pelas 18h00, palestra a bordo da Sagres pelo investigador Duarte Mendonça subordinada ao tema “As ligaçõeshistóricasenentre o Vinho Madeira e os Estados Unidos da América", seguindo- -se um brinde com vinho da Madeira em traje de época pelo diretor do Museu da Herança Madeirense, Steve Duarte, assim como um Madeira de Honra, aberto a todos os presentes, que contará com vinho oferecido pelo IVBAM e broas e bolos de mel generosamente cedidos pela Sociedade dos Engenhos da Calheta.

A partida do navio-escola Sagres de New Bedford está prevista para quinta-feira, 23 de julho, pelas 10h00.

No regresso a Portugal e durante a travessia atlântica, o navio irá praticar ainda os portos açorianos de Praia da Vitória e de Ponta Delgada. A estadia na cidade terceirense coincidirá com as festas da cidade e com as celebrações do 197.o aniver- sário da Batalha da Praia, um combate naval entre as forças liberais e forças miguelistas que tentaram, sem sucesso, fazer um desembarque.

A estadia na cidade micaelense irá inserir-se nas atividades de Ponta Delgada – Capital Portuguesa da Cultura 2026. A viagem terminará a 23 de agosto com a chegada a Lisboa.