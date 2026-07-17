Complexo Balnear da Ribeira Brava volta a hastear Bandeira Azul e Bandeira Dourada da Quercus

O Complexo Balnear da Ribeira Brava voltou a ser distinguido com a Bandeira Azul e a Bandeira Dourada da Quercus, reforçando o seu estatuto de excelência balnear. O hastear das duas distinções decorreu esta sexta-feira e reconhece a qualidade das águas e das infraestruturas do complexo, consolidando-o como um dos principais espaços balneares da Madeira.

A Bandeira Azul certifica o cumprimento de critérios exigentes nas áreas da gestão ambiental, segurança, serviços de apoio e qualidade da água, enquanto a classificação de Praia com Qualidade de Ouro, atribuída pela Quercus, atesta a excelência e estabilidade da qualidade da água ao longo das últimas épocas balneares.

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, afirmou que estas distinções representam "o resultado visível do trabalho rigoroso e empenhado" desenvolvido para manter o complexo balnear nas melhores condições de segurança e limpeza. Destacou ainda que a manutenção destes galardões resulta do trabalho dos serviços municipais, da colaboração com o Governo Regional, através da Sociedade de Desenvolvimento Ponta do Oeste, e do contributo de todos os que ajudam diariamente a preservar aquele espaço.

Por sua vez, a presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, considerou que as bandeiras hoje hasteadas constituem "a confirmação de que este complexo balnear cumpre elevados padrões de qualidade" e representam "um compromisso permanente com a melhoria contínua e com a valorização de um espaço que é património de todos".

Protocolo define responsabilidades na gestão do complexo

A cerimónia ficou também marcada pela assinatura de um protocolo de cooperação entre a Câmara Municipal da Ribeira Brava e a Sociedade de Desenvolvimento Ponta do Oeste, que estabelece a divisão de responsabilidades na gestão operacional, manutenção e promoção do Complexo Balnear.

Ao município caberá assegurar as candidaturas aos galardões de qualidade, como a Bandeira Azul, Praia Qualidade de Ouro e Praia Acessível, garantir o serviço de nadadores-salvadores, instalar sinalização de segurança, proceder à limpeza e nivelamento da praia, realizar a primeira lavagem do solário e assegurar a manutenção dos jardins, num investimento que ronda os 80 mil euros.

Já a Ponta do Oeste ficará responsável pelas intervenções estruturais e técnicas, incluindo a reparação de muros e estruturas em betão danificadas pelo mar, a impermeabilização e manutenção das piscinas e respectivos sistemas de bombagem e filtragem, bem como a conservação do restaurante, balneários, instalações sanitárias e redes técnicas de electricidade, água e saneamento. A sociedade concluiu recentemente uma intervenção de reabilitação no complexo, no valor de cerca de 50 mil euros.

Na ocasião, Élia Ribeiro anunciou ainda que a Sociedade de Desenvolvimento prevê investir mais de 1,5 milhões de euros, entre 2027 e 2028, em vários empreendimentos no concelho da Ribeira Brava. O plano contempla a requalificação e valorização do Centro Desportivo da Madeira, do Complexo Balnear, do parque de estacionamento e das piscinas cobertas, com o objectivo de modernizar estas infraestruturas, melhorar os serviços prestados à população e reforçar a atractividade do concelho.