Chega exige valorização do trabalho na produção agrícola

No âmbito da XXIII Mostra da Banana, na Madalena do Mar, o Chega aproveitou o momento, em visita ao certame, para aexigir a valorização do trabalho diário na produção agrícola, bem como, a necessidade de uma representatividade legítima de organizações associativas no setor da banana.

Zack Abreu, presidente da Concelhia da Ponta do Sol do Chega, acompanhado por militantes do partido, estabeleceu contacto directo com expositores, produtores e empresários do sector da banana, ouvindo ambições, desejos e reivindicações destes.

Em nota enviada, o partido refere que é unanime a ambição do aumento do preço pago por quilo de Banana pela GESBA, a necessidade de uma maior e melhor eficiência no processo de recolha do produto e respectiva entrega, bem como para o eficiente e célere pagamento de apoios e indemnizações por prejuízos.

Neste sentido, o partido reforça a sua exigência de total transparência na gestão do sector, em linha com a iniciativa parlamentar em que recomendou, em 2023, ao Governo Regional a realização de uma auditoria financeira independente à GESBA, garantindo que o dinheiro público e as margens do negócio cheguem aos agricultores.

Zack Abreu pede “uma maior atenção do Governo Regional face aos impactos climáticos no sector”, bem como alerta “que a demora na recepção estraga o produto ao sol, o que despromove a categoria da banana e diminui o rendimento do agricultor”. No que concerne ao preço e rendimento, urge “uma valorização do produto” e o Chega diz que continuará a lutar “por preços mais justos por quilo pago aos produtores e pela valorização dos subprodutos, evitando assim desperdícios e colocando maior rendimento no bolso daqueles que arduamente trabalham a terra diariamente”.