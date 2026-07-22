EUA iniciam 12ª vaga de ataques aéreos desde o fim do cessar-fogo

O Comando Central das forças armadas dos Estados Unidos (CENTCOM) anunciou hoje o início de uma nova ronda de ataques aéreos contra o Irão, a 12ª. desde o fim do cessar-fogo provisório.

O CENTCOM afirmou, em comunicado divulgado na rede social X, que a nova vaga de ataques teve início às 22:30 de Portugal continental, por ordem do Presidente, visando alvos militares iranianos para "degradar a capacidade do Irão de ameaçar marinheiros civis e embarcações comerciais que transitam pelas águas regionais".

Não houve qualquer reação imediata do Irão relativamente a eventuais vítimas ou danos causados pelos ataques.