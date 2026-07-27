Londres partilha tecnologia para contornar defesas aéreas russas

O primeiro-ministro britânico anunciou hoje que vai partilhar com a Ucrânia a tecnologia de um sistema de interferência para contornar as defesas aéreas russas, durante uma visita do Presidente ucraniano ao Reino Unido.

Volodymyr Zelensky é o primeiro líder estrangeiro a ser recebido pelo novo chefe do governo trabalhista, Andy Burnham, que assumiu o cargo há uma semana.

Esta visita ocorre antes da viagem de Zelensky a Washington na terça-feira, onde vai encontrar-se com o homólogo norte-americano, Donald Trump, mais de quatro anos depois do início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

O Reino Unido é um dos principais apoiantes da Ucrânia e já mobilizou cerca de 25 mil milhões de libras (cerca de 29 mil milhões de euros) desde o início da invasão russa em 2022, dos quais 16 mil milhões em ajuda militar.

Burnham e Zelensky encontraram-se numa base naval em Portsmouth, na costa sul de Inglaterra, onde puderam conversar com militares ucranianos e britânicos que participam num exercício de combate às minas marítimas, para preparar futuras missões no mar Negro.

"Volodymyr é o primeiro líder que recebo pessoalmente desde que assumi o cargo e isso não é por acaso", disse Burnham a Zelensky, acrescentando que pretendia enviar "uma mensagem muito clara".

"Estamos 100% ao lado da Ucrânia, estou pessoalmente 100% ao vosso lado e honrarei plenamente todos os compromissos assumidos por este país para com a Ucrânia", afirmou.

Burnham anunciou a partilha com a Ucrânia da propriedade intelectual de um novo sistema britânico de interferência eletrónica denominado Stone Cloak, apresentado como capaz de dificultar a deteção e a localização de drones pelas defesas aéreas russas.

Esta partilha vai permitir a Kiev "produzir em grande escala" este sistema de interferência, numa altura em que a Ucrânia procura preservar a vantagem tecnológica na guerra dos drones face à Rússia.

Na prática, vai permitir que os drones "atinjam os alvos e salvem vidas ucranianas", afirmou Burnham.

Esta visita marca o primeiro verdadeiro compromisso diplomático de Andy Burnham, depois de uma primeira semana no poder dedicada sobretudo a assuntos internos como o poder de compra e a descentralização.

"Estou grato ao Reino Unido pela decisão de fornecer à Ucrânia tecnologias de guerra eletrónica para proteger os drones ucranianos", reagiu Zelensky, que convidou Burnham "a visitar a Ucrânia".

Este sistema de interferência destina-se também a equipar a próxima geração de capacidades britânicas, nomeadamente o futuro míssil de cruzeiro de baixo custo desenvolvido no âmbito do projeto Brakestop.

Este anúncio insere-se na vontade de ambos os países de reforçar a cooperação militar.

No dia anterior, no canal de televisão Sky News, Zelensky tinha indicado que Kiev estava "pronto a partilhar todos os seus conhecimentos com o Reino Unido", na esperança de que "o Reino Unido fizesse o mesmo".

Kiev utiliza a experiência na luta contra os drones, desenvolvida nos últimos anos, como alavanca para tentar obter ajuda internacional, como aconteceu recentemente junto dos países do golfo atacados por drones iranianos.

Desde fevereiro de 2022, o chefe de Estado ucraniano deslocou-se seis vezes ao Reino Unido.