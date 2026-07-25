14 mortos mais de 10 feridos em ataques russos e ucranianos

O presidente ucraniano denunciou hoje que seis pessoas morreram e 10 ficaram feridas em ataques da Rússia ao país desde sexta-feira enquanto as autoridades russas acusam a Ucrânia de ter provocado a morte de oito pessoas em Zaporijia.

De acordo com a agência de notícias espanhola Efe, Volodymyr Zelenski, através da sua conta de Telegram, lamentou as três vítimas mortais registadas na cidade oriental de Sloviansk, num bombardeamento russo contra edifícios residenciais civis e condenou outras três mortes ocorridas em Sumi, no norte do país, num ataque com drones a uma filial da empresa postal Nova Post.

"Mais de 10 edifícios residenciais ficaram danificados por um bombardeamento russo em Sloviansk na tarde e noite de sexta-feira", precisou Zelenski, citado pela Efe.

O chefe de Estado ucraniano acusou ainda a Rússia de atingir alvos civis.

A efe refere ainda que, segundo a Força Aérea da Ucrânia, as defesas antiaéreas ucranianas abateram 127 drones e um míssil num ataque ocorrido de madrugada, no qual a Rússia utilizou 159 sistemas não tripulados.

"O inimigo atacou com dois mísseis Kh-59/69, mísseis guiados lançados do ar sobre o Mar Negro, e 157 drones", indicou a Força Aérea ucraniana no Telegram, cita a Efe.

Por outro lado, segundo Associated Press (AP), que cita autoridades russas, a Ucrânia atacou estâncias turísticas na região de Zaporijia, parcialmente ocupada pela Rússia, matando oito pessoas.

Entre as oito pessoas mortas no ataque às estâncias turísticas encontravam-se duas crianças, segundo apontou o governador regional nomeado pelo Kremlin, Yevgeny Balitsky, acrescentando que 14 pessoas ficaram feridas.

Sobre o ataque russo em Sumi, que a Ucrânia afirmou terem atingido instalações da de uma empresam privada de correios, o Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atacado um "local de armazenamento e lançamento".

Ainda em Zaporijia, a AP cita autoridades regionais e refere que um ataque com drones russos na noite de sexta-feira atingiu um centro comercial, provocando um incêndio que se alastrou por uma área de 500 metros quadrados e feriu várias pessoas.

Também na sexta-feira, um grande ataque russo a um local onde decorria um evento da indústria de defesa perto de Kiev matou pelo menos 10 pessoas e feriu quase 100 outras.