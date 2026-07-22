Funchal homenageia calceteiros e vai contratar seis novos profissionais

A Câmara Municipal do Funchal assinalou esta quarta-feira, 22 de Julho, o primeiro Dia Nacional do Calceteiro com uma homenagem aos calceteiros municipais e à calçada madeirense, numa cerimónia realizada no átrio dos Paços do Concelho.

Na ocasião, o presidente da autarquia destacou a dedicação destes profissionais e sublinhou a importância da preservação e valorização do património em calçada madeirense existente no Funchal, referindo que o município tem desenvolvido vários projectos de inventariação e conservação.

A autarquia anunciou ainda que irá aprovar, na reunião de Câmara de amanhã, a abertura de concurso para a contratação de seis novos calceteiros, com o objectivo de reforçar e renovar a equipa, assegurando a transmissão dos conhecimentos e da experiência dos actuais profissionais.