Trânsito a fluir sem complicações

A circulação automóvel decorre sem complicações na manhã desta quinta-feira ao longo de toda a Via Rápida da Madeira, conforme é possível observar através das câmaras agora operadas pela AIGIH, ACE, sob a marca VR1 na Região, desde o passado dia 29 de Julho.

As imagens disponíveis mostram um trânsito fluido em todos os principais troços da via rápida, sem registo de filas ou constrangimentos significativos. Também nos acessos à cidade do Funchal a circulação faz-se de forma tranquila.