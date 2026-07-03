Matuê confirma expectativas e encerra segunda noite em festa

Matuê subiu ao palco principal do Summer Opening já depois da meia-noite para encerrar o segundo dia da 12.ª edição do festival, perante um recinto completamente cheio e um público que aguardava com expectativa a estreia do artista brasileiro na Madeira.

Considerado um dos nomes mais influentes do rap e trap brasileiro da actualidade, Matuê protagonizou uma das actuações mais aguardadas do cartaz, levando milhares de festivaleiros ‘à loucura’. O espectáculo, marcado por uma forte componente visual e sonora, irá colocar um ponto final numa noite que voltou a reunir milhares de pessoas no Parque de Santa Catarina, no Funchal.

O Summer Opening despede-se amanhã com o terceiro e último dia de concertos. No palco principal actuam Beatriz Abrunhosa (17h50), Zarko (19h20), I Love Reggaeton (20h50) e Pedro Sampaio (23h25), responsável por encerrar esta 12.ª edição do festival.

No palco Azáfama Eletrónica, a programação inclui actuações de Cgentil (16h30), Saint Caboclo (18h45), Shaka Lion (21h00) e Mahdi (23h00).

A organização espera novamente milhares de pessoas num dia que se encontra esgotado e que promete fechar o festival em ambiente de grande festa.