Trump diz que troca de mensagens com Kim Jong-un foi "muito positiva"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta segunda-feira que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, respondeu às suas aberturas para iniciar um diálogo e considerou "muito positiva" a troca de mensagens com Pyongyang.

Questionado na Sala Oval da Casa Branca sobre o motivo pelo qual Kim não lhe tinha respondido publicamente após a mensagem que publicou no domingo nas redes sociais, o Presidente norte-americano disse que o líder norte-coreano "o fez", sem dar mais detalhes.

Sobre como estão a decorrer as trocas de mensagens, Trump limitou-se a acrescentar que são "muito positivas".

Durante o seu primeiro mandato (2017-2021), Trump reuniu-se três vezes com Kim para tentar chegar a um acordo sobre a desnuclearização da península coreana, mas abandonou as negociações de forma abrupta, por considerar insuficiente a oferta de Pyongyang, o que, segundo os especialistas, pode ter aumentado a desconfiança do regime norte-coreano, agora muito próximo da Rússia.

Para favorecer o diálogo com Pyongyang, Trump chegou mesmo a ordenar na altura a suspensão dos exercícios militares de verão de Seul e Washington.

No domingo, afirmou nas redes sociais que Seul se tinha recusado a apoiar Washington na sua guerra para "desnuclearizar" o Irão, algo que voltou a salientar hoje.

O Presidente norte-americano afirmou também que Seul conseguiu convencer a Administração de Joe Biden (que o sucedeu entre 2021 e 2025, após o seu primeiro mandato) a reduzir o aumento da sua contribuição para as despesas militares partilhadas entre ambos os aliados.

"Convenceram Biden de que eu provavelmente era uma má pessoa, e não deviam ter feito isso", afirmou Trump.

Questionado sobre as acusações de que, sob o seu governo, Washington se mostra mais próximo de países como a Coreia do Norte - tecnicamente ainda em guerra com os Estados Unidos e a Coreia do Sul - do que dos seus aliados tradicionais, Trump defendeu que a sua decisão torna a península coreana um local "mais seguro" e que Kim sempre o "tratou com respeito" e o compreende bem.