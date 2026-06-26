Wet Bed Gang animam primeira noite das Festas de São Pedro da Ribeira Brava

A banda portuguesa Wet Bed Gang subiu, hoje, ao palco na Ribeira Brava, num dos momentos mais aguardados do arranque das Festas de São Pedro, atraindo milhares de pessoas ao centro da vila para uma noite marcada pela música e pela animação.

Antes da actuação dos Wet Bed Gang, passaram pelo palco Rainbow Flowers, Yosi e Live Brisk, aquecendo o ambiente para aquele que foi um dos momentos altos da jornada inaugural das festividades.

A animação prolonga-se pela madrugada com a actuação do DJ Oxy, na Zona das Barraquinhas, e com o Big Show Circus, protagonizado pelos DJs Nélio Fabrício e Deep Vision, no Café do Teatro.

As Festas de São Pedro prosseguem amanhã com um cartaz igualmente recheado de música. No palco principal atuam Roberto Jardim (20h00), João Vinagre (21h15) e Fernando Daniel (23h00), um dos nomes mais populares da música portuguesa da actualidade.

A partir das 00h30, a animação divide-se entre o baile do Ste, no Café do Teatro, a transmissão do jogo Colômbia–Portugal, a contar para o Mundial de 2026, e a atuação do DJ Sil na Zona das Barraquinhas.

As festividades decorrem até segunda-feira, 29 de Junho, combinando concertos, animação popular, gastronomia e celebrações religiosas em honra de São Pedro.