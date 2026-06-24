Rússia acusou a Ucrânia de provocar três mortes e ataques com drones

As autoridades russas reportaram hoje a morte de três pessoas em ataques levados a cabo pelo exército ucraniano contra a região russa de Belgorod e uma cidade ucraniana na região de Donetsk, ocupada pelas tropas de Moscovo.

O Gabinete Operacional de Belgorod afirmou, numa publicação difundida nas redes sociais, que uma pessoa foi morta e outra ficou ferida no ataque das Forças Armadas da Ucrânia contra a cidade de Privetny.

Por outro lado, o presidente da Câmara da cidade de Horlovka, Ivan Prikhodko, indicou que dois civis foram mortos num ataque com recurso a um drone ucraniano contra o distrito de Kalininsky.

Horlovka, localizada em Donetsk, faz parte da República Popular de Donetsk, anexada pela Rússia em setembro de 2022, meses após o início da invasão lançada sob as ordens do presidente russo Vladimir Putin.

O Ministério da Defesa russo disse hoje que 323 drones ucranianos foram abatidos durante a última noite em várias regiões do país, incluindo Moscovo, bem como sobre as águas do Mar de Azov, do Mar Negro e da Península da Crimeia, anexada pela Rússia.

Em Kiev, a Força Aérea Ucraniana acusou a Rússia de lançar 101 drones durante a noite e afirmou que 95 foram intercetados.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 2014 anexando a Crimeia e outros territórios do leste e em 2022 lançou uma ofensiva militar de grande escala contra todo o território ucrâniano.