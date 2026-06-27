Homem com mandado de detenção por crimes de condução ilegal detido pela GNR em Albufeira
Um homem de 47 anos, com mandado de detenção por vários crimes de condução ilegal, foi detido em Albufeira e entregue ao Estabelecimento Prisional de Silves para cumprir pena de prisão de 22 meses, divulgou hoje a GNR.
Em comunicado, o Comando Territorial de Faro da GNR explicou que, na sequência de "uma fiscalização aleatória" realizada na sexta-feira, os seus militares abordaram uma viatura em que seguiam o homem e uma mulher de 42 anos, também detida, mas por tráfico de droga.
Sobre o indivíduo, pendia um mandado de detenção "para cumprimento de pena de prisão efetiva de 22 meses, por diversos crimes de condução sob o efeito do álcool e sem habilitação legal".
O homem foi constituído arguido e entregue no Estabelecimento Prisional de Silves, para o cumprimento da pena de prisão efetiva.
Depois de ser efetuada uma revista pessoal, "foi encontrado produto estupefaciente na posse da mulher", indicou também a força de segurança.
A GNR realizou uma busca domiciliária que culminou na detenção da mulher e na apreensão de diverso material, nomeadamente 150 doses de cocaína, quatro telemóveis, três sabres, duas balanças de precisão, diversas saquetas zip e 2.760 euros em numerário.
A detida está a ser presente hoje ao DIAP de turno de Silves para aplicação das medidas de coação, de acordo com a GNR.